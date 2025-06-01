نائب وزير جهاد الزراعي يلتقي المديرة العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي رضا رفيعي بور، نائب وزير الجهاد الزراعي ورئيس منظمة الطب البيطري الإيرانية، على هامش قمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بالمديرة العامة للمنظمة، إيمانويل سوبيران، وأكد استعداد إيران للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية.

في هذا اللقاء، الذي عُقد في مقر انعقاد قمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أشار رئيس منظمة الطب البيطري في بلادنا إلى الدور المهم لإيران في المنطقة وعضويتها في المنظمات الدولية: بريكس، وأوراسيا، وشنغهاي، ومنظمة ايكو للتعاون الاقتصادي، مؤكدًا التزام إيران بتطبيق لوائح المنظمة العالمية لصحة الحيوان على المستويات الإقليمية والوطنية والعالمية.

واقترح رفيعي بور أن تستخدم إيران المعارف والتقنيات النووية والمعلوماتية الحيوية السلمية للمساعدة في مكافحة الأمراض الحيوانية في المنطقة.

في هذا الاجتماع، أعلنت إيمانويل سوبيران، المديرة العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، استعداد المنظمة لمتابعة طلبات ومقترحات إيران، واعتبرت تحسين المستوى النوعي والكمي لأنشطة الدول الأعضاء، وخاصة في مناطق آسيا والشرق الأقصى والشرق الأوسط، من أولويات عمل المنظمة.

وفي هذا الاجتماع، أكد الطرفان على تعزيز التعاون الفني والمشاورات العلمية والعملية، وتطوير الدورات التدريبية.

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