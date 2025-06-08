عراقجي: ايران مستعدة لتطوير العلاقات مع جميع الدول الأوروبية على أساس الاحترام المتبادل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي "ريكاردو جواراليا" الذي يزور طهران للمشاركة في الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية الإيطالية، اليوم الاحد، مع وزير الخارجية الإيراني، "السيد عباس عراقجي" وأجرى معه محادثات.

وأكد وزير الخارجية الايراني ، في إشارة إلى العلاقات التاريخية والودية بين إيران وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، استعداد بلادنا لتطوير وتوسيع العلاقات مع مختلف الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأعرب الامين العام لوزير الخارجية الإيطالي، عن سروره بزيارة إيران ولقائه وزير الخارجية الايراني، ونقل تحيات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلى نظيره الإيراني.

كما أعرب ريكاردو غواريلي عن ارتياحه لاجتماعه ومفاوضاته المثمرة والبناءة مع نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، وأكد اهتمام بلاده بتطوير وتعميق العلاقات بين طهران وروما على أساس المصالح المشتركة.