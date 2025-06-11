غريب آبادي: إيران سترد بإجراءات تقنية فورية حال صدور قرار ضدها عن مجلس محافظي الوكالة الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قال خلال مشاركته في اليوم الوطني لاستقلال روسيا في سفارتها بطهران: إيران سترد فوراً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة بإجراءات تقنية.

وأضاف غريب آبادي: القرار المحتمل للوكالة الدولية ضد إيران هو قرار سياسي وسيتم تمريره من دون الحصول على دعم أغلبية الدول الأعضاء.

وأكد غريب آبادي ان إيران اتخذت القرارات اللازمة التي ستدخل حيذ التنفيذ فور صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد غريب آبادي على ان البرنامج النووي الإيراني سيمضي قدماً بخطوات مؤثرة، وقال: إيران لا ترغب في التصعيد لكنها ترد بحسم على أي إجراء يمس بمصالحها.