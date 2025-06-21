المجرم ترامب: نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب: "نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران".



وأضاف ترامب: "أصبحت جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".

تابع: "تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي في فوردو".

وزعم: "لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل هذا"، مبينا: "الآن هو وقت السلام وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

وقال ترامب: "المواقع التي قصفت تشمل فوردو ونطنز وأصفهان" واضاف: "قصفنا فوردو ونطنز وأصفهان".

كما قال مسؤول أمريكي لرويترز: "قاذفات بي 2 الأمريكية استخدمت في الهجمات على مواقع إيران النووية".

هذا ولم يدتعلق السلطات الايرانية حتى الآن على هذه المزاعم من الرئيس الامريكي.

/انتهى/