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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢٦ ص

المجرم ترامب: نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران

المجرم ترامب: نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران

اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن هجوم امريكي على ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب: "نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران".

وأضاف ترامب: "أصبحت جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".

تابع: "تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي في فوردو".

وزعم: "لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل هذا"، مبينا: "الآن هو وقت السلام وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

وقال ترامب: "المواقع التي قصفت تشمل فوردو ونطنز وأصفهان" واضاف: "قصفنا فوردو ونطنز وأصفهان".

كما قال مسؤول أمريكي لرويترز: "قاذفات بي 2 الأمريكية استخدمت في الهجمات على مواقع إيران النووية".

هذا ولم يدتعلق السلطات الايرانية حتى الآن على هذه المزاعم من الرئيس الامريكي.

/انتهى/

رمز الخبر 1959713
جواد ماستری فراهانی

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