  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٤٤ م

بزشكيان يطالب بالتحقيق في أنباء استخدام أجواء أذربيجان لاعتداءات صهيونية على إيران

بزشكيان يطالب بالتحقيق في أنباء استخدام أجواء أذربيجان لاعتداءات صهيونية على إيران

دعا الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، إلى التحقق من صحة التقارير المتداولة بشأن استخدام الكيان الصهيوني للأجواء الأذربيجانية لتنفيذ اعتداءات بطائرات مسيّرة وطائرات صغيرة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، إلى التحقق من صحة التقارير المتداولة بشأن استخدام الكيان الصهيوني للأجواء الأذربيجانية لتنفيذ اعتداءات بطائرات مسيّرة وطائرات صغيرة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الرئيس الإيراني ضرورة إجراء تحقيق دقيق وموثوق في هذه المزاعم، التي إن صحت، تمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة الإيرانية من خلال استغلال المجال الجوي لدولة مجاورة.

ومن جانبه، نفى الرئيس إلهام علييف بشكل قاطع ما وصفه بالشائعات حول سماح بلاده للكيان الصهيوني باستخدام أجوائها في أي عدوان ضد إيران، مشدداً على أن جمهورية أذربيجان لن تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام مجالها الجوي للإضرار بدولة شقيقة وصديقة كالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

رمز الخبر 1959953

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات