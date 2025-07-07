العميد شكارجي: اى عدوان صهيوني جديد سيُقابل بردٍّ أشدّ قوة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلةٍ مع مراسل وكالة "دفاع برس"، صرّح العميد أبو الفضل شكارجي، بشأن احتمالية انتهاك العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار وردّ إيران عليه: "سنردّ ردّاً ساحقاً وجادّاً وفعالاً على أي هجومٍ محتملٍ من الكيان الصهيوني".

وفي إشارةٍ إلى اعتقاد العديد من الخبراء والمحللين في العالم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستنتصر في الحرب ضدّ العدوّ الصهيوني، أضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "لقد انتصرنا في حرب الـ 12 يوماً ووجّهنا ضرباتٍ قاصمةً للكيان الصهيوني".

كما أشار الى الضربات الساحقة والمتواصلة التي وجهها القوات المسلحة الايرانية للعدو الصهيوني، أكد العميد شكارجي: "لقد أجبرنا هذا الكيان المجرم على وقف الحرب بضرباتنا، وكان إعلاننا الأخير يحمل نفس المضمون".

واختتم المتحدث باسم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حديثه قائلاً: "إن جاهزية القوات المسلحة على أعلى مستوى، وإذا أقدم الكيان الصهيوني على أي إجراء، فسيُقابل برد قوي".

/انتهى/