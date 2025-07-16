قائد الثورة الاسلامية: الشعب بمختلف توجهاته السياسية الدينية وقف إلى جانب إيران العزيزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي لقاء له صباح اليوم مع رئيس وكبار المسؤولين في السلطة القضائية ورؤساء الأجهزة العدلية في أنحاء البلاد، أشار قائد الثورة الإسلامية، أثناء تحليله للعمل العظيم الذي قامت به الأمة الإيرانية في الحرب الأخيرة المفروضة وإحباط حسابات ومخططات المعتدين، إلى الوحدة العظيمة للأمة الإيرانية، على الرغم من كل الاختلافات في الأذواق السياسية والتيارات الدينية، في الدفاع عن إيران الحبيبة، وأكد: "إن الحفاظ على هذه الوحدة الوطنية واجب على الجميع".

وقال سماحته: كل هؤلاء الناس، بتوجهاتهم السياسية المختلفة، وأحيانًا المتعارضة، وبتوجهاتهم الدينية المختلفة تمامًا، وقفوا معًا وصنعوا هذه الوحدة العظيمة، هذه الوحدة الوطنية العظيمة. ما أقصده هو: حافظوا على هذا، حافظوا عليه جميعًا، الصحفيون، والقضاة ، والمسؤولون الحكوميون، ورجال الدين، وأئمة الجمعة على حد سواء؛ على الجميع واجب تجاه هذا الوضع، حافظوا عليه. هذا لا يتعارض مع اختلاف الأذواق السياسية، ولا يتعارض مع اختلاف الثقل الديني. هذا هو الوقوف معًا للدفاع عن الحقيقة، إنه دفاع عن البلد، إنه دفاع عن النظام، إنه دفاع عن إيران العزيزة.

وأضاف قائد الثورة الاسلامية : لقد أنجز الشعب الإيراني عملاً عظيماً في هذه الحرب الأخيرة المفروضة؛ لم يكن هذا العمل العظيم عمليةً عسكرية، بل كان إرادةً وثقةً بالنفس. إن شعور شعبٍ أو دولةٍ أو قوةٍ عسكريةٍ في بلدٍ ما بهذه الثقة بالذات، واستعدادها لمواجهة جبروت أمريكا وكلبها المسعور في المنطقة - الكيان الصهيوني - وجهاً لوجه وإن روح هذه الإرادة وروح هذه الثقة بالنفس، لهو أمرٌ بالغ الأهمية.

وأكد سماحته: في المجالين الدبلوماسي والعسكري، إن شاء الله، وبتوفيق من الله، أينما دخلنا، سندخل بكامل قوانا. لن يظهر الشعب الإيراني كطرف ضعيف في أي مجال. ما أقوله، ليعلم الجميع، ليعلم أصدقاؤنا وأعداؤنا، وليعلم الشعب الإيراني نفسه، هو أن الشعب الإيراني لن يظهر كطرف ضعيف في أي مجال. لأننا نمتلك جميع الأدوات اللازمة، ولدينا المنطق، ولدينا القوة. سندخل بكامل قوانا في المجالين الدبلوماسي والعسكري، إن شاء الله، وبتوفيق من الله.

وأِشار قائد الثورة: أحبط الله مخطط العدو في الأحداث الأخيرة. أظهر هجوم العدو خطأ الكثير من حسابات البعض، سواءً في المجال السياسي أو غيره. انكشف وجه العدو. اتضحت إلى حد كبير أهدافه الخفية التي لم يظهرها في تصريحاته. جلسوا ثمانية أشهر، تسعة أشهر، يخططون لعملية عسكرية. لكن الشعب أدرك ذلك. أحبط الله مخططهم. أحبط الله تعالى هذا المخطط. لقد دخل الشعب إلى الميدان بدعم من الحكومة، وبدعم من النظام. ودخل الشعب الميدان، ولكن في الاتجاه المعاكس تمامًا للاتجاه الذي خطط له العدو وتمناه .

وأضاف: الأجهزة المسؤولة التي تعمل اليوم، ولله الحمد، سواءً الأجهزة العسكرية أو الدبلوماسية؛ كلاهما ضروري، بالطريقة الصحيحة وبالتوجه الصحيح. يجب عليهم القيام بعملهم بقوة، ولكن عليهم الانتباه إلى التوجهات. لا سيما في المجال الدبلوماسي، التوجه بالغ الأهمية. يجب الالتزام التام بالتعليمات، والالتزام بها بدقة، والعمل يجب أن يتم على أكمل وجه، إن شاء الله.

واستمر في حديثه: قد يعترض أحد على مسؤول في مسألة تتعلق بالجيش أو الدبلوماسية أو غيرهما، فنحن لا نقصد عدم الاعتراض. ولكن أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تكون لهجة الاعتراض والنقد مقبولة، وثانياً، يجب أن تكون بعد التحقيق وجمع المعلومات. أحيانًا، أرى في الصحف وغيرها من الأماكن أشخاصًا يقولون أشياءً ويحتجون، احتجاج ناتج عن جهلهم، فهم لا يعرفون ما تم فعله أو ما كان ينبغي فعله وما لم يتم فعله. هذا بسبب الجهل. عليهم الحصول على المعلومات الصحيحة والتعبير عن آرائهم باللهجة الصحيحة. على هؤلاء المسؤولين أن يواصلوا عملهم بكل قوة وحماس، إن شاء الله.

وشدد: بالطبع، بعض الإقدامات ضرورية، و لكن بعضها ضار. التوضيح ضروري. من الضروري إزالة المغالطات التي تُرتكب أحيانًا. لكن إثارة الاعتراضات غير اللازمة ومناقشتها وإثارة ضجة حول قضايا صغيرة أمر ضار.

والولاء للنظام، قولًا وفعلًا، وفي التصريحات، أمر ضروري ومفيد. إنه ضروري ومفيد في آنٍ واحد، أن تُؤكّد جميع السياسات العامة للنظام في هذا المجال من النقاش، وتُدعم، وتُقبل. لكن تضخيم اختلافات الرأي بين الأفراد، وتفنيد الناس إلى أجنحة وتيارات والتركيز على الفوارق هذا أمر ضار، يجب أن نفصل بينهما.

وختم قائلا: ان اليوم، الأمة الإيرانية متحمسة، وخاصة الشباب، وهذا أمر جيد جدًا، وهذا ضروري جدًا، لكن نفاد الصبر ضار. إن عدم الصبر أمرٌ ضار. هذا يعني أننا بحاجة إلى معرفة أي الأفعال صحيحة وأيها ضارة.

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