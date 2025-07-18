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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:١١ م

وزير الخارجية الايراني لنظرائه الاوروبية:

لن تكون جولة مفاوضات جديدة إلا اذا كانت امريكا مستعدة لاتفاق نووي عادل..على اوروبا التصرف بالمسؤولية

لن تكون جولة مفاوضات جديدة إلا اذا كانت امريكا مستعدة لاتفاق نووي عادل..على اوروبا التصرف بالمسؤولية

اعلن وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي انه لن تجري جولة جديدة من المفاوضات الا اذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاتفاق نووي عادل، مؤكدا انه على الدول الاوروبية التصرف بالمسؤولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن وزير الخارجية الايراني انه شارك في مؤتمر مشترك عبر الفيديو مع نظرائه من الترويكا الاوروبية والاتحاد الاوروبي.

وقال عراقجي: "لقد أجريت الليلة الماضية مؤتمرا مشتركا عبر الفيديو مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (E3) ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حيث أوضحت النقاط التالية:

كانت الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه على مدى عامين بمشاركة الاتحاد الأوروبي في عام 2015 - وليس إيران؛ وكانت أميركا هي التي انسحبت من طاولة المفاوضات في يونيو/حزيران من هذا العام، واختارت الخيار العسكري بدلا من ذلك ــ وليس إيران.

لن يتم عقد جولة جديدة للمفاوضات إلا عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة لاتفاق نووي عادل ومربح للطرفين.

إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث أن يلعبوا دوراً، فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسة التهديدات والضغوط البالیة، بما في ذلك التهديد بتطبيق آلية "سناب باك"، التي تفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1960698
جواد ماستری فراهانی

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