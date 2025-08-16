اشتباكات عنيفة في ريف دير الزور بين قوات الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع العهد، أن مصادر سورية أفادت بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الجولاني في ريف دير الزور.

وأعلنت هذه المصادر عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين في مدينة الغرانيج بريف دير الزور.

ولم تنشر وسائل الإعلام السورية حتى الآن تفاصيل وتقارير عن إصابات وخسائر محتملة.

وسبق أن أفادت مصادر سورية بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية على جانبي نهر الفرات في مدينة دير الزور شرقي البلاد.

ووفقاً لهذا التقرير، استخدم الجانبان أسلحة شبه ثقيلة، بما في ذلك رشاشات وقذائف آر بي جي، في هذا الاشتباك.

