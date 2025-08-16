  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٤٣ م

اشتباكات عنيفة في ريف دير الزور بين قوات الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية

أفادت مصادر سورية بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الجولاني في ريف دير الزور.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع العهد، أن مصادر سورية أفادت بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الجولاني في ريف دير الزور.

وأعلنت هذه المصادر عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين في مدينة الغرانيج بريف دير الزور.

ولم تنشر وسائل الإعلام السورية حتى الآن تفاصيل وتقارير عن إصابات وخسائر محتملة.

وسبق أن أفادت مصادر سورية بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية على جانبي نهر الفرات في مدينة دير الزور شرقي البلاد.

ووفقاً لهذا التقرير، استخدم الجانبان أسلحة شبه ثقيلة، بما في ذلك رشاشات وقذائف آر بي جي، في هذا الاشتباك.

/انتهى/

رمز الخبر 1961744
یاسر المصری

You are replying to: .
