بزشكيان يتوجه إلى نيويورك في أواخر سبتمبر؛ وقرار المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يتخذ بعد

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال السيد مهدي طباطبائي، معاون شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب رئيس الجمهورية، في مقابلة وردًا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في نيويورك: "أعتقد أن زيارة السيد الرئيس للأمم المتحدة ستتم في 23 من سبتمبر . وتيرة التطورات في البلاد وفي المجال الدبلوماسي متسارعة للغاية، لذا فإن أي إجابة أقدمها غير دقيقة".

وأضاف: " في ظل الظروف والوضع الراهن، فلا، هذا الاحتمال غير قائم اليوم، ولكن بعد 40 يومًا قد نكون حتى في مكان أبعد منا اليوم بالنسبة لمثل هذه المفاوضات، أو قد تحدث تطورات ونقترب، أي أننا نعيش في عالم من عدم اليقين، وليس من الممكن اتخاذ قرار حاسم هنا بأن الاجتماع سيُعقد بالتأكيد".

كما صرح معاون رئيس الجمهورية لشؤون الاتصالات والإعلام قائلاً: "في العام الماضي، كان عدد الاجتماعات واللقاءات التي عقدها السيد الرئيس مع رؤساء الدول والوفود الأجنبية في الولايات المتحدة غير مسبوق مقارنةً بالسنوات الـ 14-15 السابقة من حيث العدد. وعُقدت اجتماعات متنوعة عديدة مع دول أوروبية وآسيوية ودول مجاورة وأخرى بعيدة، بالإضافة إلى اتحادات ومنظمات دولية، وكان من الممكن أن تكون مثمرة للغاية لو لم نواجه الأحداث التي وقعت مباشرةً بعد العودة من نيويورك التي قادت إلى عملية الوعد الصادق".

كما أجاب طباطبائي على سؤال حول ما إذا كان لدى الرئيس أي خطط للقاء مسؤولين أوروبيين في نيويورك، قائلاً: "يجري حالياً تدوين برنامج السفر إلى نيويورك، ولكن لا يوجد أي مانع لعقد هذه الاجتماعات".

/انتهى/