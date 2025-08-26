بقائي: نأمل أن تظهر النتائج الإيجابية لمحادثاتنا مع الاوروبيين قريبًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي اليوم الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي: "انعقدت القمة الاستثنائية لوزراء خارجية الدول الإسلامية بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من الدول الأخرى. وقدمت إيران مقترحات محددة خلال القمة، أُدرج جزء مهم منها في البيان الختامي".

وقال بقائي عن التطورات في المنطقة: "لا يزال الوضع مقلقًا، وأهم تطور هو استمرار الإبادة الجماعية في غزة. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، استشهد أكثر من 100 شخص بريء. بالأمس، وقع أمرٌ مروع، حيث فقد 5 صحفيين حياتهم خلال هجمات متعمدة من قبل الكيان الصهيوني، وقد ثبت أن هذا الكيان يعاني من مشكلة في كشف الحقيقة ونقل الجرائم. ندين بشدة هذا الأمر، ونتوقع من المؤسسات الدولية معالجة جميع القضايا في تحقيقاتها.

نواجه عقبة رئيسية في ملاحقة جرائم الكيان الصهيوني وهي الفيتو الأمريكي

وقال عن مقال وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، والتحذير من قيام "إسرائيل الكبرى"، وكذلك اجتماع جدة: "عُقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أمس بناءً على اقتراح من إيران. المهم هو إبقاء قضية فلسطين حية في منظمة تُمثل قضية فلسطين فلسفتها الوجودية. يجب أن نقيّم القرارات بناءً على حيثياتها. كان دعم فلسطين هو السبب الرئيسي لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وقد عُقدت عدة اجتماعات خلال العامين الماضيين. وفي هذا الاجتماع، قدمت إيران مقترحات محددة أُدرجت في البيان الختامي.

وتابع: من بين النقاشات التي دارت اعتراف الكيان بسعيه وراء فكرة "إسرائيل الكبرى"، ما يعني التطلع إلى دول المنطقة. وقد أدان القرار النهائي هذه الفكرة. وتضمن القرار دعوةً لوقف تصدير الأسلحة وقطع العلاقات مع النظام، بالإضافة إلى دعوة لتقديم مساعدة فورية لشعب غزة، وضرورة توثيق الإبادة الجماعية التي تعرض لها سكان غزة، والتحقيق في الجرائم البشعة، ودعم مقرر الأمم المتحدة الذي تعرض لضغوط بسبب دعمه لفلسطين. ويتطلب تنفيذ هذه التوصيات متابعةً في المنظمات الدولية الأخرى، ونواجه عقبةً رئيسيةً تتمثل في الفيتو الأمريكي.

إيران ترفض صلاحية أوروبا بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى ملف آلية سناب بك أو آلية الزناد وقال: "لم نسعَ قط إلى التقليل من أهمية آلية اعادة العقوبات التي وضعها مجلس الأمن، وندرك تمامًا عواقبها السلبية والدبلوماسية الإيرانية لديها خطة واضحة لتحييد آلية "سناب باك".

وتابع بقائي: "نؤكد أن الأطراف الأوروبية تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية لاستخدام هذه الآلية؛ ولذلك، فإننا لا نوافق عليها فحسب، بل نشعر بالقلق أيضًا من عواقبها"، مبينا: "لقد اعتمد الجهاز الدبلوماسي الإيراني خطة واضحة وإجراءات واسعة النطاق لمنع أوروبا من إساءة استخدام هذه الآلية وتحويلها إلى سلاح للحرب النفسية ضد الرأي العام".

وأوضح: "تجري المحادثات في جنيف، واتصالات وزير الخارجية مع نظرائه الأوروبيين، بالإضافة إلى المشاورات المستمرة مع روسيا والصين، في هذا الاتجاه. هذه الجهود جارية منذ فترة طويلة، ونأمل أن تظهر نتائجها الإيجابية قريبًا".

طهران ترفض اتهام معاداة السامية وتقيم خطوة أستراليا بأنها استجابة لضغوط داخلية

وفي إشارة الى قرار استراليا لطرد السفير الإيراني من كانبرا بإتهام معاداة السامية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أي إجراء غير مبرر في الساحة الدبلوماسية سيُقابل بردٍّ مماثل من إيران. زملاؤنا يدرسون القضية ويحددون الرد المناسب".

وصرح قائلا: "إن تهمة "معاداة السامية" مرفوضة رفضًا قاطعًا، لأن هذا المفهوم لا مكان له في ثقافتنا وتاريخنا وديننا، وهو في جوهره ظاهرة غربية وأوروبية. إن اضطهاد اليهود عبر التاريخ قضية أوروبية، ويجب محاسبتهم على ماضيهم".

وأكد: "يبدو أن قرار أستراليا الأخير اتُخذ تحت تأثير التطورات الداخلية في ذلك البلد؛ بما في ذلك الاحتجاجات الواسعة للشعب الأسترالي ضد الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة"، مضيفا: "هذا الإجراء ضد إيران هو في الواقع محاولة للتعويض عن انتقادات بعض السياسيين الأستراليين للكيان الصهيوني، وهو إجراء ضد الدبلوماسية والعلاقات بين البلدين".

الرئيس الإيراني سيتشاور مع رؤساء الدول في قمة شنغهاي

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الى حضور رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وقال: "هذه هي أول زيارة للرئيس إلى الصين منذ عام، وتأتي للمشاركة في القمة المهمة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وتابع: بالإضافة إلى الدول العشر الدائمة العضوية، سيحضر هذه القمة حوالي 20 دولة أخرى في إطار مبادرة "شنغهاي بلس"، بالإضافة إلى الأمناء العامين والمدراء العامين للمنظمات الدولية. وهذا يُتيح فرصة قيّمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتشاور مع أعضاء المنظمة، وخاصةً الدولة المضيفة، الصين.

وأوضح: على هامش القمة، ستُعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين الصينيين لاستعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. العلاقات الإيرانية الصينية متينة ومهمة، واتفاقية التعاون الممتدة لـ 25 عامًا بين البلدين تُنفذ على نحو جيد.

وأكد بقائي: تحرص إيران والصين دائمًا على تعزيز عملية تنفيذ هذا الاتفاق عند الضرورة. وتتطلب هذه العلاقات اهتمامًا ورعايةً مستمرين بهدف تعزيزها في مختلف المجالات.

وصرح: بسبب توقف إصدار التأشيرات، وخاصةً بعد العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، واجهت العديد من السفارات زيادة كبيرة في طلبات التأشيرات، ولم تكن الصين استثناءً من هذه القاعدة. وتابع: استغرقت معالجة الطلبات المعلقة عدة أيام. الآن، لم تعد هناك مشكلة من هذا القبيل، وقد تابعت السفارة الصينية الأمر بجدية ونجحت في حلها".

زيارة مسؤول عسكري جنوب أفريقي لإيران والرد الأمريكي المتشدد

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشأن زيارة المسؤول العسكري الجنوب أفريقي لإيران والرد الأمريكي المتشدد عليها: "هذه خطوة مثيرة للدهشة، بالنظر إلى أن هاتين الدولتين مستقلتان وتربطهما علاقات تاريخية عريقة. السفر بين مسؤولي البلدين أمر طبيعي. ما هو غير مألوف هو تدخلات السفير الأمريكي هناك وطلبه توضيحًا بشأن وجود اتصال طبيعي بين البلدين".

خطوط إيران الحمراء في المفاوضات مع الأوروبيين

وقال بقائي متحدثًا عن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات مع الأوروبيين: "خطنا الأحمر هو المصالح الوطنية". وأضاف فيما يتعلق بشروط الولايات المتحدة في المفاوضات مع أوروبا، قال: "نناقش مع أوروبا رفع العقوبات، والقرار 2231، والوضع المستقبلي. وفي المقابل، نركز على بناء الثقة والشفافية".

نزع سلاح حزب الله

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن نزع سلاح حزب الله: "موقفنا واضح، ونعتقد أن لبنان، كدولة مستقلة، يجب أن يكون قادرًا على اتخاذ القرار الأمثل في مختلف قضاياه. في الوقت نفسه، مواقفنا واضحة، ونعتقد أن العيش بكرامة في منطقة تواجه فيها تجاوزات الكيان الصهيوني له متطلباته الخاصة، وأنكم مضطرون لتعزيز قدراتكم العسكرية لمنع تجاوزات الكيان.

إصدار التأشيرات السياحية

وقال بشأن إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الأجانب: لا حدود لهذه القضية. ويجري بحث تنظيم هذه المسألة وتعديل الإجراءات وفقًا لنوع الطلبات السياحية بشكل مستمر في الجهات المعنية.

آلية الزناد وتعاون روسيا والصين مع إيران

وفيما يتعلق بعملية وكيفية تفعيل آلية الزناد او سناب بك وتعاون روسيا والصين مع إيران، قال بقائي: "لانسعى لرفع التكاليف، بل نسعى لضمان مصالحنا، ولم نغفل أي سبيل لضمان أمن المصالح الوطنية. بالإضافة إلى روسيا والصين، أجرينا أيضًا محادثات مع ثلاث دول أوروبية. هذه العملية مستمرة، ونحن نؤمن بقدرتنا".

موقف المسؤولين الأمريكيين من أحداث غزة هو الرؤية الحقيقية لبلادهم

ردًا على تعامل المسؤولين الأمريكيين مع انتقادات الإبادة الجماعية في غزة، قال: "في الوقت الذي ارتُكبت فيه أسوأ الجرائم الدولية في غزة، حدث أسوأ ما يمكن أن يُرتكب ضد القانون الدولي. في تاريخ الأمم المتحدة، لن تجد حالة واحدة هاجم فيها نظام القانون الدولي، والأسوأ من ذلك، أن القوى الكبرى والأمم المتحدة لم تردّ بشكل مناسب. موقف المسؤولين الأمريكيين هو الرؤية الحقيقية لأمريكا بشأن القانون الدولي وحقوق الإنسان. لم تكن ازدواجية المعايير واضحةً بهذا القدر من قبل."

صلاحية مجلس الأمن في تمديد آلية الزناد

وفيما يتعلق بتصريحات عراقجي بشأن صلاحية مجلس الأمن في تمديد آلية الزناد وإمكانية اللجوء إلى الدبلوماسية، قال: "الدبلوماسية لا تُغلق أبدًا، والحوار يُستخدم كلما كان ذلك يخدم المصالح الوطنية، لكننا لن نستسلم تحت أي تهديد للحصول على تنازلات".

وأضاف: "فيما يتعلق بتصريحات السيد عراقجي، فقد كان يُصرّح بحقيقة. لسنا عضوًا في مجلس الأمن، واتخاذ القرار في هذا الشأن من اختصاصه، ولكن في نهاية المطاف، لمجلس الأمن آليته الخاصة. هذا لا ينفي موقفنا المبدئي القائل بأنه لا يحق للدول الأوروبية الثلاث إعادة فرض العقوبات".

أمريكا خانت الدبلوماسية

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردًا على مزاعم تهرب إيران من المفاوضات مع الأوروبيين: ألم تكن إيران تتفاوض مع الجانب الأمريكي؟! هل كانت إيران هي من خدعت ولجأت إلى القوة؟ إيران كانت تستعد للجولة السادسة من المفاوضات! أمريكا خانت الدبلوماسية، ولا يمكن لأحد أن يلوم إيران على تهربها من المفاوضات.

وأضاف: نحن نتفاوض مع أوروبا الآن لأن أوروبا مستعدة للتفاوض وهي عضو في خطة العمل الشاملة المشتركة. نعتبر أنفسنا مسؤولين عن عدم تفويت أي فرصة لتعزيز المصالح الوطنية. لقد أظهرنا وسنظهر حسن نيتنا. من الواضح تمامًا أي طرف دخل المفاوضات بحسن نية وأي طرف لجأ إلى القوة مع الانتقادات التي وُجهت إليه.

إلغاء إصدار التأشيرات من قبل أوكرانيا

وبخصوص مسألة إلغاء إصدار التأشيرات من قبل أوكرانيا، قال: هذا غير مبرر، وقد اتخذت أوكرانيا مواقف معادية لإيران بسبب تقارير ذات نهج معادٍ لها. هذا الإجراء الأخير يتعارض مع القانون الدولي، وسنرد عليه بالمثل.

وجود القوات الأجنبية يُزعزع الأمن الإقليمي

وفيما يتعلق بأخبار زيارة وفد سوداني إلى طهران وانسحاب القوات الأمريكية من العراق، قال بقائي: إن انسحاب القوات العسكرية يأتي في إطار قرارات الأمم المتحدة. وقد اكتمل جزء من هذه العملية، وسيُستكمل بحلول العام المقبل. نحن نحترم قرار العراق، وموقف إيران المبدئي هو أن وجود القوات الأجنبية يُزعزع الأمن الإقليمي. كما جرت مناقشات بشأن زيارة مسؤولين من البلدين، ونحن بصدد ترتيب موعد مناسب لهذه الزيارة.

رفض ادعاء صحيفة التلغراف بأن إيران مستعدة للتخصيب الصفري

ردًا على ادعاء التلغراف بأن إيران مستعدة للتخصيب الصفري، قال: هذه ليست المرة الأولى التي تُفبرك فيها صحيفة التلغراف أخبارًا. الخبر برمته مشكوك فيه.

نجري محادثات مع الوكالة بشأن صياغة آلية التفاعل

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن التفاعل مع الوكالة: ما زلنا عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ونعتبر أنفسنا ملتزمين. عُقد اجتماع الأسبوع الماضي على مستوى المديرين العامين في فيينا. نجري محادثات مع الوكالة بشأن صياغة آلية التفاعل. لا ينبغي الاستهانة بهذه المسألة، ما حدث ضد إيران كان غير مسبوق، وكان من غير المسبوق أن تشارك الوكالة في تفتيش مواقع تعرضت لهجمات غير قانونية.

بريطانيا ارتكبت انتهاكات عديدة لخطة العمل الشاملة المشتركة

وردًا على العقوبات البريطانية على إيران، قال: الدول الأوروبية نفسها في تناقض. من جهة، يدّعون أنهم يتحدثون، ومن جهة أخرى، يُصرّون على فرض عقوبات غير قانونية، مما سيؤثر حتمًا على نهجنا. لقد ارتكبت بريطانيا انتهاكات عديدة للاتفاق النووي، وهذه العقوبات تتعارض مع القانون الدولي.

علاقتنا مع روسيا واسعة جدًا

وفيما يتعلق بتصريحات السفير الإيراني لدى روسيا بشأن واردات الغاز، قال بقائي: "علاقتنا مع روسيا واسعة جدًا وتشمل مجالات عديدة، والتعاون في مجال الطاقة أحد هذه المجالات. ونحن نتواصل مع دول الجوار في هذا الصدد، والنقطة التي طُرحت هي بمثابة برنامج نقوم بمراجعته حاليًا".

إطار 3+3 هو آلية ذات تاريخ بين دول جنوب القوقاز

وفي معرض رده على سؤال بشأن آلية 3+3 في المحادثة بين بزشكيان وبوتين، وكذلك زيارة مستشار الأمن القومي السويسري إلى طهران، قال بقائي: "هذه الزيارة تندرج في إطار الاتصالات الطبيعية بين إيران وسويسرا.. سويسرا هي حامية المصالح الأمريكية في إيران، وليس من غير المألوف إثارة قضايا خلال المفاوضات، ولكن القول بانه كان يحمل رسالة الينا، لا، لم يكن الأمر كذلك".

وبشأن التطورات في منطقة القوقاز قال بقائي: إطار عمل 3+3 هو آلية ذات تاريخ طويل بين دول جنوب القوقاز، وقد عُقدت اجتماعات عديدة. إنها آلية صمدت أمام اختبار الزمن. وبغض النظر عن التطورات الجارية خارج المنطقة فيما يتعلق بحل قضايا القوقاز، فقد توصلت الدول، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة الحفاظ على هذه الآليات وجعلها أكثر فاعلية في حل القضايا الإقليمية.

إجراءات إيران في حال تفعيل آلية الزناد

وقال بقائي، بشأن إجراءات إيران في حال تفعيل آلية الزناد: نعم، درسنا جميع السيناريوهات. ندرس جميع الاحتمالات، لكن في هذه المرحلة، ينصب تركيزنا على منع وقوع حوادث قد تُكلف البلاد ثمنًا باهظًا.

ضمان عدم تدمير المقدسات الإسلامية في فلسطين

وفيما يتعلق بضمان عدم تدمير المقدسات الإسلامية في فلسطين، قال: إن ضمان عدم حدوث تغيير في التركيبة السكانية للمقدسات الإسلامية، وخاصة القدس والمسجد الأقصى، هو أحد بنود جدول الأعمال المحددة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي. يقع على عاتق لجنة القدس واجب واضح يتمثل في ضمان عدم تدمير المقدسات الإسلامية، لكننا نشهد، للأسف، عدوانًا. وفيما يتعلق بالإجراءات والجهود المبذولة لمنع ذلك، فإن الأمر قيد المتابعة على مستوى حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

