فرخي ومیرزازاده يحصدان ميداليتین ذهبيتین للمنتخب الوطني الإيراني في المصارعة اليونانية

وأفاد وكالة مهر للأنباء، أنه في إطار منافسات بطولة العالم للمصارعة اليونانية الرومانية المقامة في زغرب، كرواتيا، واجه المصارع الإيراني غلام رضا فرخي، الذي يزن 82 كيلوغرامًا، المصارع الجورجي جيلا بولكفادزه في النهائي، والذي انتهى بفوز المصارع الوطني، ليحصد المصارع الإيراني الميدالية الذهبية.

فاز غلام رضا فرخي على الصيني شين جي لي بنتيجة 8-0 في الجولة الأولى. وفي الجولة الثانية، تغلب على المجري إريك زيلفاسي بنتيجة 8-0، ليتأهل إلى ربع النهائي. وفي هذه الجولة، تغلب على السويسري رامون بيتشارت بنتيجة 9-0، ليتأهل إلى نصف النهائي. فاز فاروقي على كارلو كودريتش من كرواتيا بنتيجة 7-1 في هذه المباراة.

کما واجه أمين ميرزازاده، المصارع في وزن 130 كغم، المصارع المجري داريوش ويتيك في الجولة النهائية، والتي انتهت لصالحه، ليحصد المصارع الإيراني الميدالية الذهبية الثانیة في المصارعة اليونانية الرومانية.

بعد استراحة في الجولة الأولى، تغلب ميرزازاده على الكرواتي ماركو كوسيفيتش في الجولة الثانية بنتيجة 8-0. في الجولة التالية، هزم الفنلندي إلياس كوسمانين بنتيجة 3-4 بالضربة القاضية الفنية، وتأهل إلى نصف النهائي. وفي هذه المباراة، تغلب ميرزازاده على الصيني وينهاو جيانغ بنتيجة 3-1.

في وقت سابق، فاز المصارع الإيراني بيام أحمدي، وزن 55 كيلوغرامًا، بالميدالية الفضية. وخسر المصارع الإيراني علي رضا عبدولي، وزن 77 كيلوغرامًا، في الجولة التأهيلية أمام منافسه التركي، ليخسر بذلك فرصة الحصول على ميدالية.

