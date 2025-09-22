العمید باکبور يهنئ بفوز المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية ببطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه العميد باكبور اعتبر ان هذا التصرف أظهر أن انتصاركم ليس مجرد فوز رياضي فحسب، بل هو رسالة واضحة عن الصمود والهوية الثورية والوفاء للقيم العليا لهذا الشعب.

وفيما يلي نص رسالة التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الأبطال الشامخون في المصارعة الرومانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ان انتصاركم المُدوي في منافسات زغرب العالمية 2025 (كرواتيا)، هو امتداد للأداء التاريخي المشرق لمنتخب المصارعة الحرة الوطني، وهو صفحة ذهبية أخرى تُضاف إلى سجل إيران الرياضي المشرّف.

ما جعل هذه البطولة أكثر معنىً هو تصرفكم المشرف بأداء التحية العسكرية والإجلال للعلم المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على الساحة الدولية وأمام أنظار العالم أجمع؛ تصرفٌ أظهر أن انتصاركم ليس مجرد فوز رياضي فحسب، بل هو رسالة واضحة عن الصمود والهوية الثورية والوفاء للقيم العليا لهذا الشعب.

هذا الإنجاز العالمي هو تجسيد لتضافر الإرادة، والتدريب الشاق، والأخلاق البطولية، والإيمان العميق؛ وتأكيد على حقيقة أن الشباب الإيراني المؤمن والثوري والملتزم يستطيعون في الساحات العالمية أن يظهروا "القوة الجسدية" ويعرضوا "الروح المعنوية" في آن واحد.

وأقدم صادق تهنئتي إلى اتحاد المصارعة، والمدربين المخلصين، والطاقم الفني الدؤوب، والعائلات الصابرة، وجميع داعمي هذا المنتخب المشرف. ولي يقين أن هذه الانتصارات ستكون مصدر إلهام للشباب لسلوك طريق الثقة بالنفس والتماسك الوطني وبلوغ قمم أعلى في المجالات العلمية والثقافية والرياضية.

أسأل الله القادر المتعال أن يديم هذه الإنجازات، وأن يظل العلم المشرف للجمهورية الإسلامية الإيرانية مرفرفاً دوماً في قمم المجد العالمية.

/انتهى/