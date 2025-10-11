السفارة الايرانية في طوكيو: لایمكن لأى ضغط ان يمنع إيران من السعي لتحقيق مصالحها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في اليابان على حسابها على X: "تروّج الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لأكاذيب وشائعات مفادها أنه لا ينبغي السماح لإيران بإنتاج أسلحة نووية، أو أنها تسعى إلى الدبلوماسية لمنعها. هذا الادعاء مضلل تمامًا وبعيد كل البعد عن الصدق: لطالما أكدت إيران أن أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، محظورة لأسباب دينية وإنسانية، ولا مكان لها في عقيدتها الدفاعية، وتدعم عالمًا وغرب آسيا خاليين من الأسلحة النووية".

وأضافت السفارة في هذه التغریدة : بعد الاتفاق النووي عام ٢٠١٥، اعتُبرت إيران الطرف الأكثر التزامًا بتنفيذ برنامجها النووي السلمي، وفقًا لـ ١٥ تقريرًا قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.إن الدولة التي تخضع لأشد عمليات التفتيش صرامةً من قِبل الوكالة، وتتمتع بتفاعلات إيجابية معها، لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية.

وقالت السفارة إن دعم أميركا للعدوان الصهيوني وهجمات واشنطن على المنشآت النووية الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء المفاوضات الإيرانية الأميركية، والذي جرى بدعم من الترويكا الأوروبية في حين أن هذا الدعم يحمل في طياته نوايا سيئة، كان ذلك مثالا واضحا على خيانة الدبلوماسية.

واستطردت قائلة: إن الادعاء بالاستعداد للانخراط في الدبلوماسية، مع الدعوة إلى ما يُسمى بآلية "سناب باك"، هو تكتيك قسري يتنكر في صورة الحوار.

وأکدت أن العمل العسكري وآلیة الزناد وأي شكل آخر من أشكال الضغط لا يمكن أن يمنع إيران من حماية مصالحها الوطنية ومواصلة الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

/انتهى/