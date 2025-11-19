شهيد و11 إصابة بينها طلاب باعتداء للاحتلال على بلدة الطيري جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق المعلومات، صودف مرور الحافلة المدرسية خلف السيارة المستهدفة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الطلاب وسائق الحافلة بجروح.

وفي سياق آخر، ارتفع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، أمس، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا إلى 14، وفق حصيلة محدّثة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

وقد ذكر أنّ الغارة استهدفت مرأباً للسيارات بـ3 صواريخ، ما تسبّب بوقوع عدد كبير من الضحايا، مشيراً إلى أنّ الموقع المستهدف يقع في "الشارع التحتاني" داخل المخيم وهو مفتوح وتحيط به منازل المدنيين.

