  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٩‏/١١‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٥ ص

شهيد و11 إصابة بينها طلاب باعتداء للاحتلال على بلدة الطيري جنوب لبنان

شهيد و11 إصابة بينها طلاب باعتداء للاحتلال على بلدة الطيري جنوب لبنان

أفادت مراسلة الميادين في جنوب لبنان، أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت، صباح اليوم الأربعاء، سيارة في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل بصاروخين، ما أدّى إلى وقوع أضرار مادية في السيارات المحيطة، من بينها باص كان يقلّ طلاباً إلى المدرسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق المعلومات، صودف مرور الحافلة المدرسية خلف السيارة المستهدفة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الطلاب وسائق الحافلة بجروح.

وفي سياق آخر، ارتفع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، أمس، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا إلى 14، وفق حصيلة محدّثة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

وقد ذكر أنّ الغارة استهدفت مرأباً للسيارات بـ3 صواريخ، ما تسبّب بوقوع عدد كبير من الضحايا، مشيراً إلى أنّ الموقع المستهدف يقع في "الشارع التحتاني" داخل المخيم وهو مفتوح وتحيط به منازل المدنيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1965161

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات