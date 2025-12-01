  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٠١‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١١:٠٩ ص

بالفيديو.. محللون أمريكيون يؤكدون كلمات قائد الثورة الاسلامية حول المفاوضات مع أمريكا

أكد الكولونيل لورانس ويلكرسون، ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي تأييدا لكلمات قائد الثورة الاسلامية حول المفاوضات مع أمريكا: المفاوضة مع أمريكا لا طائل منها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أكد الكولونيل ان هجوم إسرائيل على إيران يعني نهاية وجود إسرائيل!

وقال: الكولونيل لورانس ويلكرسون، ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي: لو كنت مكان الايرانيين، لما تفاوضت مجددًا تحت أي ظرف من الظروف. لأن سياساتنا في العالم مشوبة بالخيانة من جميع الجهات.

وقال لاري جونسون، محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في هذا المجال: التهديد بشن هجوم على إيران أشبه بأمنية طفولية لإسرائيل؛ بعض الخبراء المحترفين في جهاز المخابرات الإسرائيلي يدركون أن مثل هذا الإجراء سيعني في الواقع نهاية وجود إسرائيل.

