انعقاد اجتماع ثنائي بين الممثلين الخاصين لإيران وروسيا بشأن شؤون بحر قزوين في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع الممثلين الخاصين لجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي بشأن شؤون بحر قزوين يوم الثلاثاء في وزارة الخارجية الإيرانية، بحضور كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية والممثل الخاص لإيران لشؤون بحر قزوين، ونيكولاي أودوفيتشينكو، الممثل الخاص لروسيا في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول آخر المستجدات المتعلقة ببحر قزوين، بما في ذلك التنسيق اللازم لعقد القمة السابعة لدول بحر قزوين في طهران وبحث القضايا البيئية، ومنها انخفاض مستوى مياه بحر قزوين، واستراتيجيات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري في بحر قزوين.

وقد عُقد هذا الاجتماع بهدف تعزيز التفاعلات الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي إطار التعاون بين دول بحر قزوين.

