كمالوندي: إيران أحرزت تقدماً كبيراً في مجال التكنولوجيا النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش بهروز كمالوندي، المتحدث الرسمي ونائب رئيس المنظمة للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية، أهمية السياسات الدولية ودور القوة في العلاقات الدولية خلال اجتماع مع مستشاري وزارة الخارجية، وصرح قائلاً: "لطالما ارتبطت السياسة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم القوة، وفي إطار المبادئ المتعارف عليها للعلاقات الدولية، يُعدّ منطق "توازن القوى والتهديد" أحد المكونات الأساسية للنظام الدولي".

وأضاف: "في هذا السياق، يلعب الفهم الدقيق والواقعي لأبعاد القوة المختلفة، بما فيها السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، فضلاً عن إدراك آليات خلق التوازن والحفاظ عليه، دوراً حاسماً في تنظيم سلوك الفاعلين. ولا شك أن الاعتماد على هذا الفهم الاستراتيجي يُمهّد الطريق لإدارة فعّالة للتفاعلات، ويُخفّف التوترات، ويُمهّد الطريق للتواصل والتعاون الدوليين، بما يضمن المصالح الوطنية والاستقرار المستدام".

أكد المتحدث باسم المنظمة: "يجب علينا اليوم إيلاء اهتمام خاص لموقف النخب من قضية التكنولوجيا النووية. لا ينبغي للنخب أن تنظر إلى المجتمع بنظرة ثنائية قائمة على "سبل العيش" و"الطاقة النووية"؛ فالقضية النووية ذات أهمية حيوية، وإذا تم تجاهلها، سيُحرم البلد من مزايا عظيمة في مجالات الطب والزراعة والصناعة، وغيرها من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، وهذه المسألة فعّالة تمامًا في تحسين الوضع الاقتصادي وسبل عيش المجتمع."

وفي معرض حديثه عن أهمية الصناعة النووية، قال كمالوندي: "في مجال الوقود والطاقة، يتزايد استخدام الوقود النووي كمصدر طاقة نظيف في جميع أنحاء العالم. هذه ثورة في صناعة الطاقة، فإلى جانب إنتاج الطاقة النظيفة، تُسهم أيضًا في حل أزمة تغير المناخ، لأن تلوث هذا النوع من الطاقة معدوم، ولا تُنتج غازات الكربون في هذه العملية."

و في معرض حديثه عن دور الصناعة النووية في الزراعة، قال نائب وزير الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "في مجال الزراعة، يتجلى مثالٌ على تقدم بلادنا في إنتاج بذور أرز "كيان وهستي"، مما أدى إلى زيادة إنتاجية الأرز في بعض المناطق من طنين إلى ثمانية أطنان للهكتار الواحد. ويعود هذا التقدم إلى استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، التي تُسهم بشكلٍ كبير في تحسين الإنتاج الزراعي".

وفي معرض حديثه عن إنجازات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مجال الصحة، قال: "تلعب المستحضرات الصيدلانية المشعة دورًا بالغ الأهمية في التشخيص والعلاج المبكرين للسرطان. بعض هذه المستحضرات هو ثمرة ابتكارات الخبراء المحليين. وتُستخدم هذه المستحضرات في علاج سرطان البروستاتا والثدي والمثانة وأنواع أخرى من السرطان، وقد حققت البلاد الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، بل وتُصدّر بعض منتجاتها إلى دولٍ أخرى". في مجال المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، تُصنّف المنتجات الإيرانية ضمن أفضل المنتجات في العالم من حيث الجودة.

واختتم المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حديثه قائلاً: "لو أردتُ الحديث عن أهمية هذه الصناعة للبلاد، لاحتجتُ إلى ساعات. لقد حققت إيران تقدماً ملحوظاً في مجال التكنولوجيا النووية، سواءً على صعيد البحث أو التصنيع، ونحن متقدمون على العديد من دول المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن وفداً من مستشاري وزارة الخارجية زار صباح اليوم (12 ديسمبر) معرضاً لأحدث إنجازات الصناعة النووية الإيرانية في مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.