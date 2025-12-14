نائب الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون يزور إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تاتي زيارة "تي. آر. ميدهون" الى ايران بهدف المشاركة في المعرض الدولي الثاني كيش "إكسبو".

وفي تصريح له خلال اللقاء، رحّب كيائي بنائب الامين العام لمنظمة شنغهاي للشؤون الاقتصادية، على تعيينه في هذا المنصب حديثا؛ مع تاكيده على ضرورة تعزيز الأنشطة الاقتصادية للمنظمة باحسن وجه.

وأشار هذا المسؤول في وزارة الخارجية الايرانية إلى، أن "نتائج الأنشطة الاقتصادية لمنظمة شانغهاي يجب أن تكون ملموسة وذات أثر مباشر بالنسبة للدول الأعضاء"؛ داعيا نائب الأمين العام للمنظمة لاعتماد توجيهات خاصة من شأنها الإسهام في تفعيل القدرات الاقتصادية للمنظمة بشكل أكثر عملية.

من جانبه، أعرب ميدهون عن شكره لقاء الدعوة التي تلقاها لزيارة إيران، كما اشاد بالحضور الفاعل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في طرح المبادرات الاقتصادية داخل المنظمة، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات بين منظمة شانغهاي وإيران؛ اكثر فاكثر.

وأضاف، أن الأمانة العامة الاقتصادية للمنظمة، في مرحلتها الراهنة، ستعتمد آليات جديدة تجعل وثائق منظمة شانغهاي للتعاون أكثر قابلية للتنفيذ في المجالات الاقتصادية.