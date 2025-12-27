إعلام عبري: الإدارة الأمريكية فقدت الثقة في نتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت "القناة 12" العبرية أن "جي دي فانس، وماركو روبيو، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، وسوزي وايلز، قد خسرهم نتنياهو جميعا، والشخص الوحيد المتبقي لديه هو الرئيس ترامب، الذي لا يزال يكن له الود، لكن الأخير يريد أيضا أن يرى صفقة غزة تتحرك بشكل أسرع مما هي عليه الآن".

وأشارت إلى أن "هناك تخوفا في البيت الأبيض من عدم التوصل إلى تفاهمات بين الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في منتجع ترامب في ميامي، الاثنين المقبل، مما سيؤدي إلى تدهور الوضع في قطاع غزة واستئناف الحرب".

ويأتي هذا التخوف في وقت "يسعى فيه البيت الأبيض إلى الإعلان، منتصف الشهر المقبل، عن تأسيس مجلس السلام وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية وقوة الاستقرار الدولية في القطاع"، حسبما نقلت "القناة 12" عن مسؤولين في البيت الأبيض.

وأضافت "القناة 12"، أن "المبعوث ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، يجريان محادثات مع مصر وقطر وتركيا ترمي إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب في قطاع غزة، بحيث تشمل بداية نزع سلاح حماس وانسحاب آخر للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن "نتنياهو يشكك في أفكار ويتكوف وكوشنر، وخاصة بما يتعلق بنزع سلاح حماس، وأن نتنياهو يسعى إلى إقناع ترامب بتبني موقفه".

