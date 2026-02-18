  1. الدولية
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الألماني في طهران

تم استدعاء السفير الألماني لدى طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في أعقاب الحركات المناهضة لإيران في ألمانيا والمواقف التخريبية وغير القانونية التي اتخذها مسؤولون في البلاد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استدعى علي رضا يوسفي، المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، السفير الألماني لدى طهران، أكسل ديتمان، ونُقلت إليه احتجاجات إيران الشديدة.

وخلال الاستدعاء، أدان المدير العام لشؤون أوروبا الغربية الأعمال والحركات المناهضة لإيران، ولا سيما استضافة ودعم العناصر والجماعات العنيفة والإرهابية، وأكد أن هذه المواقف والأفعال تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتُحمّل الحكومة الألمانية مسؤولية دولية.

وأعلن السفير الألماني أنه سينقل احتجاجات إيران الشديدة واستياءها إلى برلين.

