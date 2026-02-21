ردا على مزاعم ترامب..عراقجي: إذا شكك أحد في صحة بياناتنا، فليتحدث بالأدلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في مدونة لعراقجي على حسابه عبر شبكة "إكس" الاجتماعية، مضيفا: "تماشيا مع التزامنا بالشفافية الكاملة أمام شعبنا، نشرت الحكومة الإيرانية سابقا القائمة الشاملة لجميع الضحايا الـ 3117 للعملية الإرهابية الأخيرة، من بينهم حوالي 200 من عناصر قوات إنفاذ القانون".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، قائلا : "إذا كان هناك من يشكك في صحة بياناتنا،فليتحدث بالأدلة".

وافادت ارنا، ان مكتب رئاسة الجمهورية الايرانية، قد أصدر سابقا بيانا بناء على سياسة الشفافية والمساءلة، وبإيعاز وتوجيه من الرئيس بزشكيان، قائمة بأسماء 2986 من ضحايا الأحداث الأخيرة، بعد تجميع الأسماء التي أعدتها منظمة الطب الشرعي في البلاد ومطابقتها مع منظمة تسجيل الأحوال المدنية ونشر قائمة ببيانات 2986 شخصا من المتوفين في الأحداث الأخيرة.

وأكد مكتب رئاسة الجمهورية في بيان صادر بشأن أحداث 8 و 9 كانون الثاني/يناير على أن جميع ضحايا هذه الأحداث والاضطرابات الأخيرة هم أبناء هذا الوطن، وأنه لا ينبغي ترك أي ثكلى في صمت وبدون دعم، موضحا: "على عكس أعداء هذا الوطن ومغرضيه التاريخيين، الذين يتعاملون مع أرواح الناس كأرقام وحسابات، ويسعون لتحقيق مكاسب سياسية من خلال زيادتها وتضخيمها-فإنه ومن وجهة نظر حكومة الجمهورية الإسلامية الايرنية- فان ضحايا هذه الأحداث الأليمة ليست مجرد أرقام، بل كل ضحية منهم تمثل مجتمعا وعالما كاملا من الروابط. كل إيراني بالنسبة لنا يمثل إيران بأكملها، والرئيس يعتبر نفسه حاميا لحقوقهم وفقا لواجبه الأخلاقي والعهد الذي قطعه مع الشعب الايراني".