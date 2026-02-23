بقائي: لا نؤيد صحة التكهنات حول الاتفاق المؤقت

أفادت وكالة مهر للأنباء في مؤتمر صحفي، هنأ بقائي فيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وقال تعليقًا على مسودة الاتفاق الإيراني والتكهنات حول الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة: "هناك تكهنات كثيرة حول كيفية استمرار المفاوضات، ونحن لا نؤكد صحة أي من هذه التكهنات".

وأضاف: "إن صياغة أي نص تفاوضي هي عادةً مهمة مشتركة في أي عملية تفاوض. موقفنا من العقوبات الأمريكية القمعية واضح، ونحن على دراية تامة بوجهات نظر الأمريكيين. نحن بصدد صياغة وجهات نظرنا حاليًا، ونأمل أن نتمكن من عقد جولة أخرى خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة".

بخصوص المقابلة مع ويتكوف ومطالبته الضمنية باستسلام إيران، وقوله إن إيران على بُعد أسبوع واحد من امتلاك سلاح نووي، أضاف: "ليست هذه المرة الأولى التي نواجه فيها تصريحات متناقضة. أترك الحكم للشعب الإيراني المتفهم".

إيران جادة في اتباع المسار الدبلوماسي

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لن تُفضي أي مفاوضات تهدف إلى إجبار أحد الأطراف على قبول مطالبه إلى نتيجة. إيران جادة في اتباع المسار الدبلوماسي، لأننا واثقون من مشروعية مواقفنا. سنواصل بثبات وثقة في الأسس المتينة لمطالبنا في المجال النووي ورفع العقوبات".

وبخصوص زيارة علي لاريجاني إلى عُمان، قال بقائي: "أحتاج إلى التحقق من هذا الخبر، ولا علم لي بهذه الزيارة".

ليس لدينا أي شروط مسبقة لزيارة الوكالة

وفيما يتعلق بتصريحات غروسي بشأن زيارة الوكالة للمنشآت، قال بقائي: "ليس لدينا أي شروط مسبقة لزيارة الوكالة. مسألة التعاون مع الوكالة أمر مختلف". فمسألة زيارة المنشآت المتضررة تختلف، لعدم وجود آلية للتفتيش.

وبخصوص تصريح ويتكوف بأن ترامب فوجئ برفض إيران الاستسلام، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذا تأكيد على الثقة في شرعيتنا وفي تاريخ إيران وحضارتها. لقد أظهر سلوك الإيرانيين وأفعالهم أنهم لا یقبلون الاستسلام، وأنهم يريدون الكرامة والاحترام والحفاظ على وحدة أراضيهم. الاستسلام مخالف لجميع القواعد الدولية. وبطبيعة الحال، فإن شعب قررت أن يدفع التكاليف لأجل عزته ستظل ثابتة على هذا النهج".

فيما يتعلق برد إيران على تصنيف الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة الإيرانية كقوات إرهابية، قال: "بياننا يستند إلى قرار مجلس الشورى الاسلامي. قرار الاتحاد الأوروبي يتعارض بشكل قاطع مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وهو إجراء غير مبرر. لا يجوز بأي حال من الأحوال اتهام القوات الرسمية لأي بلد. كان ردنا معارضًا لهذا الإجراء. من الآن فصاعدًا، ستُنظر إلى القوات الأوروبية في منطقتنا بشكل مختلف. من الآن فصاعدًا، هي قوات إرهابية، ولها آثارها وعواقبها."

وبشأن مقترح إيران في اجتماع نزع السلاح النووي في جنيف، صرّح بقائي: "طُرح هذا المقترح منذ عقود، ويتماشى مع تحقيق أحد المبادئ المنصوص عليها لنزع سلاح الدول الحائزة للأسلحة النووية. وقد اتخذت هذه الدول خطوات متواصلة نحو تعزيز ترساناتها النووية. هذا مطلب علني لتنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية."

وبشأن الادعاءات المتعلقة بالمواجهة بين وزارة الخارجية الإيرانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن المفاوضات، صرّح بقائي: "نتصرف بشأن القضية النووية بناءً على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي للاتحاد." تشارك جميع الجهات المعنية في هذه العملية وتعرب عن آرائها. وفي نهاية المطاف، سيُتخذ القرار في المجلس الأعلى للأمن القومي.

كلمة "استسلام" غير مقبولة لدينا

وفيما يتعلق بثقة إيران في التصدي للمطالب الأمريكية المفرطة، أكد قائلاً: "هذه ثقة في شرعيتنا وفي تاريخ إيران وثقافتها. كلمة "استسلام" غير مقبولة لدينا. لقد أظهر سلوك الإيرانيين وتصرفاتهم أنهم لا يقبلون الاستسلام. من منظور القانون الدولي، فإن الحديث عن الاستسلام يتعارض مع جميع مبادئ القواعد الدولية. الدول متساوية في عضويتها في الأمم المتحدة، وأي تفاعل يجب أن يقوم على أساس قبول سيادة الدول."

وفي إشارة إلى اعتراف إيران بالحكومة الانتقالية في أفغانستان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "علاقاتنا مع أفغانستان مبنية على الاحترام والعلاقات المتبادلة والقيم الدينية والثقافية المشتركة. لدينا مخاوف مشتركة، بما في ذلك انعدام الأمن الحدودي والمخدرات وقضية المياه. الاتصالات والتبادلات بين البلدين مستمرة على مستوى جيد. ومسألة الاعتراف مطروحة على جدول الأعمال منذ فترة طويلة." إنها مناقشة سياسية، وسنعلن عنها حالما نتوصل إلى نتيجة نهائية.

وفيما يتعلق بتصريحات عراقجي بشأن قبول البروتوكول الإضافي، أضاف: لقد تصرفنا طواعيةً خلال تنفيذ الاتفاق النووي. ولذلك، لدينا خبرة في هذا الشأن. ويخضع هذا القرار الطوعي لمسألة رفع العقوبات. ويُعدّ مبدأ هذه المسألة سابقةً، وهو وسيلة لتقديم ضمانات جزئية بشأن برنامج إيران النووي السلمي.

ورداً على مزاعم بأن إيران تُطيل أمد المفاوضات، أوضح بقائي: هذا لا أساس له من الصحة. لقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا سنواصل المفاوضات لأسابيع دون توقف للوصول إلى نتيجة. إن عقد المفاوضات كل عشرة أيام ليس خيارنا المفضل. فالمفاوضات التي تُفضي إلى نتيجة تُفيدنا. ويُملي علينا المنطق اتخاذ إجراءات لرفع العقوبات في أسرع وقت ممكن.

رد إيران على نقل عناصر داعش من سوريا

رداً على سؤال من مراسل وكالة مهر حول نقل عناصر داعش من سوريا وفرارهم إلى العراق وتركيا، قال بقائي: "إنها قضية بالغة الأهمية. لقد دفعت العراق وإيران وسوريا ثمناً باهظاً في هذا الشأن. لقد خضنا تجربة قاسية في مواجهة إرهاب داعش. لقد دفعت إيران والعراق وسوريا ثمناً باهظاً. استفاد العالم أجمع من تضحيات إيران. من الطبيعي أن تشعر إيران بالقلق إزاء أي تطور قد يمهد الطريق لنمو الإرهاب في المنطقة. لقد أعربنا عن قلقنا لأصدقائنا العراقيين. والعراقيون أنفسهم يدركون تماماً مخاطر هذه القضية."

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، صرّح قائلاً: "لا شك في الغاية من فرض العقوبات. في السابق، برروا ذلك بألقاب مثل دعم الشعب الإيراني، لكنهم في السنوات الأخيرة أوضحوا جلياً أن الهدف هو الضغط على المواطنين الإيرانيين لكي يشعروا بالضغط ويحتجوا ضد الحكومة. هذه الاعترافات تؤكد مسؤولية أمريكا على جميع المستويات. لن تنتهي مسؤولية أمريكا عن جرائمها أبداً."

بخصوص تصريحات عراقجي بأن اتفاقاً أفضل من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) متاح، صرّح بقائي قائلاً: "واجبنا كجهاز دبلوماسي هو ضمان حقوق الشعب الإيراني. من حيث المبدأ، يمكننا قبول تفاهم يتضمن خصائص هذه القضية، أي ضمان حقوق إيران، سواءً فيما يتعلق بالملف النووي أو رفع العقوبات. المهم هو أن يتوصل الطرف الآخر إلى قناعة بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي. بناء الثقة هذا ممكن تماماً، لأنه لم يُرصد أي انحراف في برنامجنا حتى الآن. إذا كانوا جادين في هذا الادعاء، أي أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية، فإنه يمكن تحقيق هذا الهدف."

بالنسبة لإسرائيل، فلا فرق بين الشيعة والسنة، أو العرب وغير العرب

رداً على تصريحات مسؤولي الكيان الصهيوني بشأن مواجهة المحور الشيعي، قال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: "النقطة المهمة في هذا التصريح هي أنه بالنسبة لإسرائيل، لا فرق بين الشيعة والسنة، أو العرب وغير العرب. لقد أكدوا مراراً وتكراراً أن هدفهم هو الهيمنة على المنطقة بأكملها." لقد سمّوا دولًا عربية يجب ضم أراضيها إلى إسرائيل. وتدفع هذه التصريحات أصدقاءنا في المنطقة بشكل متزايد إلى استنتاج مفاده أن الخطر المباشر يكمن في الكيان الصهيوني، وأن المنطقة بحاجة إلى مزيد من التعاون فيما بينها لمواجهة هذه الأوهام الخطيرة قبل فوات الأوان.

وفيما يتعلق بخطة وزارة الخارجية لتحديد دور الكيان الصهيوني في المفاوضات، قال: "لعب الكيان دورًا ثابتًا في المفاوضات، وهو التدمير. ويكمن بقاء الكيان في استمرار انعدام الأمن والفوضى في غرب آسيا. ولهذا الكيان حلفاء في الغرب، لذا فهم يحاولون تحويل شعار "أمريكا أولًا" إلى شعار "إسرائيل أولًا".

قواتنا على أهبة الاستعداد للدفاع عن سيادة إيران على مدار الساعة

ردًا على التهديدات الأمريكية ضد إيران خلال المفاوضات، صرّح قائلاً: "إذا ما أدى ذلك إلى حرب، فسيتصدى جنودنا. قواتنا على أهبة الاستعداد للدفاع عن سيادة إيران على مدار الساعة. إن واجب وزارة الخارجية هو الدبلوماسية. وقد تم التأكيد خلال جولتي المفاوضات هاتين على مصالح إيران وحقوقها. إيران ملتزمة بتعزيز مصالحها وحقوقها الوطنية بغض النظر عن هذه التهديدات. ومتى شعرنا أن الطرف الآخر يستغل هذه العملية للخداع، فسنتخذ المواقف المناسبة. لا يمكننا نسيان التجارب السابقة. عندما نكون على طاولة المفاوضات، تكون قواتنا العسكرية أكثر يقظة بلا شك."

بدء عمليات بنك VTB الروسي في إيران

وفيما يتعلق ببدء عمليات بنك VTB الروسي في إيران، تابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه إحدى المهام الخاصة للدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير ذلك."

وفيما يتعلق بموعد إرسال النص الإيراني المقترح للمفاوضات، أضاف: "كيف ومتى سيتم ذلك، فهذا موضوع نقاش جارٍ مع وسيطنا عُمان." نحن بصدد جمع الآراء حول جميع جوانب التوصل إلى اتفاق.

انعدام التخصيب ومهلة ترامب للمفاوضات

رداً على تصريحات ويتكوف بشأن انعدام التخصيب ومهلة ترامب للمفاوضات، أضاف: "إذا نظرنا إلى الأمر بحسن نية، فسنعتبره خطأً لغوياً. هذه الحجة المطروحة خاطئة تماماً. لكنني لا أعتقد أن أحداً سيشك في أن التناقضات من جانب المسؤولين الأمريكيين تشكل عقبة رئيسية في عملية المفاوضات. نحن نتصرف انطلاقاً من مصالحنا وأولوياتنا الخاصة."

رداً على سؤال حول تصريح عراقجي بأن تفتيش المنشآت المتضررة يتطلب إطاراً متفقاً عليه بين إيران والوكالة، وأننا نعمل على ذلك، وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق جديد مع الوكالة، وما إذا كان غروسي سيحضر مفاوضات الخميس، قال بقائي: "هناك نقاش حول حضور غروسي في الجولة القادمة من المفاوضات، ولا يمكنني حتى الآن إبداء رأي قاطع." فيما يتعلق بزيارة المواقع المتضررة، فهذا شأنٌ بيننا وبين الوكالة، ويتطلب من حيث المبدأ فهمًا لمدونة سلوك محددة ينبغي وضعها مع مراعاة جميع الجوانب، بما في ذلك القانون الذي أقره البرلمان والإجراءات المنصوص عليها فيه. لسنا في هذه المرحلة حاليًا، على الرغم من وجود مباحثات واتصالات جارية بشأن التعاون مع الوكالة.

يُعدّ احترام حق إيران في الاستفادة من الطاقة النووية جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاق

وفي إشارة إلى الاتفاق الذي يحقق مكاسب للطرفين، قال: إن الاتفاق الذي يُعيد الحقوق المنتهكة للإيرانيين هو مطلبنا الرئيسي، وفي المجال النووي، يجب احترام حقوق إيران المعترف بها. إن احترام حق إيران في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية جزء لا يتجزأ من أي اتفاق.

التوتر بين باكستان وأفغانستان

وبشأن التوتر بين باكستان وأفغانستان، قال: إن ظهور التوتر وتصاعده بين البلدين ستكون له آثار وعواقب تتجاوزهما. نصيحتنا الدائمة هي الحوار وضبط النفس وبذل الجهود لحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية. أعلنا استعدادنا لتسخير جهود جميلة لمنع تصعيد التوترات. ونأمل أن ينتهي هذا الوضع بحوار قائم على حسن النية بين الجانبين.

شروط كندا للعلاقات مع إيران

رداً على شروط كندا للعلاقات مع إيران، أكد بقائي: على الحكومة الكندية أن تهتم بوضعها الداخلي، لأن الولايات المتحدة تسعى لضمها لتصبح ولايتها الخمسين.

استخدام الولايات المتحدة قاعدة دييغو غارسيا لمهاجمة إيران

رداً على معارضة بريطانيا لاستخدام الولايات المتحدة قاعدة دييغو غارسيا لمهاجمة إيران، قال: أي دولة تأخذ التزاماتها وسيادة الدول الأخرى على محمل الجد، وتؤمن بأن النظام الدولي هو الأساس، لن تؤيد بالتأكيد استخدام القوة ضد أي دولة أخرى. من المهم أن تدرك جميع الدول أن التهديد باستخدام القوة هو أخطر انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقد يؤدي إلى تهديد السلام والأمن في المنطقة.

/انتهى/