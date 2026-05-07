إيران: جاهزون لتقديم الخدمات للسفن التجارية في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت منظمة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان رسمي موجه إلى قادة السفن التجارية الموجودة في مضيق هرمز ومياه المنطقة، عن جاهزية موانئ البلاد التامة لتقديم الخدمات البحرية العامة، والدعم الفني، والخدمات الصحية والطبية.

وقد صدر هذا البيان بهدف الحفاظ على سلامة البحارة، وتحسين صلاحية السفن للإبحار، وضمان رفاهية أطقم السفن، ويتم بثه رسميًا عبر مراكز الاتصالات البحرية في موانئ البلاد.

بحسب هذه الرسالة، يمكن لجميع السفن التي تبحر في مياه المنطقة، ولا سيما السفن الراسية في المياه الإقليمية الإيرانية ومراسيها، الاستفادة من خدمات تشمل توفير المؤن والوقود والخدمات الصحية والطبية، بالإضافة إلى المواد المعتمدة اللازمة للصيانة عند الحاجة.

وأكدت منظمة الموانئ والشؤون البحرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار مسؤوليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيادية في مجال السلامة البحرية وتوفير خدمات الموانئ والشؤون البحرية، ويعكس جاهزية موانئ البلاد التامة لدعم حركة السفن التجارية بشكل آمن ومستدام في أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

وسيتم بث هذه الرسالة عبر شبكات الاتصالات البحرية وأنظمة VHF في المنطقة، ثلاث مرات يوميًا ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

نص الرسالة الموجهة إلى جميع قادة ومالكي السفن الموجودة في مضيق هرمز ومياه المنطقة هو كالتالي:

"حرصًا على سلامة البحارة والحفاظ على سلامة السفن وصلاحيتها للإبحار، يُمكن لجميع قادة ومالكي السفن الاستفادة من الخدمات البحرية العامة، بما في ذلك المؤن والوقود، فضلًا عن الخدمات الصحية والطبية أو الإمدادات المعتمدة اللازمة للصيانة.

للحصول على الخدمات البحرية العامة، يُمكن لجميع قادة ومالكي السفن التواصل مع مراكز خدمة حركة السفن (VTS) في أقرب ميناء إيراني أو ممثليهم المحليين عبر قناة VHF 16، وإبلاغهم باحتياجاتهم."

