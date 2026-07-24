موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة للجيش الإيراني على القواعد الأمريكية في الكويت

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في المرحلة الخامسة والعشرين من عملية "صاعقة"، ورداً على اعتداءات العدو المتغطرس، قام الجيش الإيراني، قبل ساعات، باستهداف "مستودعات معدات الجيش الأمريكي الإرهابي في معسكر العديري"، و"موقع تمركز الجنود الأمريكيين" في ثكنة الدوحة، و"موقع تمركز قوات العدو المتغطرس" في معسكر عريفجان بالكويت، بطائرات "آرش" المسيرة الانتهازية.

وأكد الجيش الإيراني، في معرض تأكيده على استمرار سلسلة العمليات بالطائرات المسيرة والصواريخ بشكل مكثف رداً على شرور العدو الخبيث، أن "تهديدات الرئيس الأمريكي المغرور، تزيد من عزم وإرادة الشعب والقوات المسلحة في مواجهة المعتدين".

وذكّر الجيش الإيراني بأن "أي مغامرة غير حكيمة، أو فتح جبهة جديدة، هو تكرار للأخطاء الاستراتيجية للعدو، ومحاولة لاختبار ما جُرّب، مما سيؤدي إلى خزي العدو، وعزة واقتدار إيران العزيزة".

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