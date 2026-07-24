  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١١:٢٩ ص

موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة للجيش الإيراني على القواعد الأمريكية في الكويت

موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة للجيش الإيراني على القواعد الأمريكية في الكويت

نفذ الجيش الإيراني، في المرحلة الخامسة والعشرين من عملية "صاعقة"، موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في الكويت.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في المرحلة الخامسة والعشرين من عملية "صاعقة"، ورداً على اعتداءات العدو المتغطرس، قام الجيش الإيراني، قبل ساعات، باستهداف "مستودعات معدات الجيش الأمريكي الإرهابي في معسكر العديري"، و"موقع تمركز الجنود الأمريكيين" في ثكنة الدوحة، و"موقع تمركز قوات العدو المتغطرس" في معسكر عريفجان بالكويت، بطائرات "آرش" المسيرة الانتهازية.

وأكد الجيش الإيراني، في معرض تأكيده على استمرار سلسلة العمليات بالطائرات المسيرة والصواريخ بشكل مكثف رداً على شرور العدو الخبيث، أن "تهديدات الرئيس الأمريكي المغرور، تزيد من عزم وإرادة الشعب والقوات المسلحة في مواجهة المعتدين".

وذكّر الجيش الإيراني بأن "أي مغامرة غير حكيمة، أو فتح جبهة جديدة، هو تكرار للأخطاء الاستراتيجية للعدو، ومحاولة لاختبار ما جُرّب، مما سيؤدي إلى خزي العدو، وعزة واقتدار إيران العزيزة".

/انتهى/

رمز الخبر 1972535

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات