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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١١:٣٧ ص

التلغراف: الحرب على إيران قد تتحول إلى أحد الأخطاء الأمريكية التاريخية

التلغراف: الحرب على إيران قد تتحول إلى أحد الأخطاء الأمريكية التاريخية

اعترفت صحيفة التلغراف، في تقرير لها، بأن أميركا وإسرائيل خسرتا الحرب، بينما خرجت إيران منتصرة، وأن هذه الحرب قد تكون نقطة تحول في تراجع النفوذ العالمي لأميركا.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن صحيفة التلغراف اعترفت في تقرير لها بأن الاتفاق المحتمل بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز يُظهر أن طهران خرجت من هذا الصراع أقوى مما كانت عليه.

وتابع التقرير أن الحرب التي شنها ترامب ونتنياهو للإطاحة أو إضعاف الجمهورية الإسلامية، انتهت بتوسع واضح في النفوذ الإقليمي الإيراني. فقد خسرت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب، بينما كانت إيران المنتصرة.

وأضافت التلغراف أن اتفاقيات السلام تعكس في النهاية نتائج المعارك الميدانية التي حاولت واشنطن تغييرها ولم تستطع.

وكتبت الصحيفة أن الحرب على إيران قد تصبح أحد أخطاء التاريخ.

وشددت صحيفة التلغراف، التي تُنشر في العديد من مناطق العالم، على أن الصراع الحالي مع إيران قد يكون نقطة تحول في تراجع النفوذ العالمي لأميركا.

/انتهى/

رمز الخبر 1972863

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