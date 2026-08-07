التلغراف: الحرب على إيران قد تتحول إلى أحد الأخطاء الأمريكية التاريخية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن صحيفة التلغراف اعترفت في تقرير لها بأن الاتفاق المحتمل بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز يُظهر أن طهران خرجت من هذا الصراع أقوى مما كانت عليه.

وتابع التقرير أن الحرب التي شنها ترامب ونتنياهو للإطاحة أو إضعاف الجمهورية الإسلامية، انتهت بتوسع واضح في النفوذ الإقليمي الإيراني. فقد خسرت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب، بينما كانت إيران المنتصرة.

وأضافت التلغراف أن اتفاقيات السلام تعكس في النهاية نتائج المعارك الميدانية التي حاولت واشنطن تغييرها ولم تستطع.

وكتبت الصحيفة أن الحرب على إيران قد تصبح أحد أخطاء التاريخ.

وشددت صحيفة التلغراف، التي تُنشر في العديد من مناطق العالم، على أن الصراع الحالي مع إيران قد يكون نقطة تحول في تراجع النفوذ العالمي لأميركا.

/انتهى/