الشيخ الأسدي: رصدنا إنشاء الأميركيين لفرقة تضم عراقيين مهمتها تنفيذ الاغتيالات

أفادت وكالة مهر للأنباء قال رئيس المجلس السياسي في حركة النجباء العراقية، الشيخ علي الأسدي، للميادين+، إن قرار السلطة في العراق منع الطائرات الإيرانية الهبوط في مطارات البلاد هو "انصياع للبلطجة الأميركية".

ودعا الشيخ الأسدي، في مقابلة خاصة ستُعرض غداً الثلاثاء على شاشة الميادين، ضمن برنامج "عراقنا اليوم"، عند الساعة الـ 19:00 بتوقيت القدس المحتلة، "صاحب القرار العراقي" لإعادة النظر في القرار المتعلق بالطيران الإيراني.

وحذر الشيخ الأسدي من أن عدم إعادة النظر في ذلك سيؤدي إلى "تحركات جماهيرية ضاغطة لأجل التغيير".

وأكد أن على العراق أن يكون "سيد نفسه وحراً في قراراته السياسية والأمنية والاقتصادية"، مضيفاً: " إذا استطاع العراق أن يحكم نفسه ويوقف التدخل الأميركي بقراراته، عندها تكون مسوغات المقاومة قد انتهت".

ولفت إلى رصد إنشاء الأميركيين فرقةً تضم عراقيين، مهمتها تنفيذ الاغتيالات، قائلاً: "هي تحت أعيننا".

وأضاف أن "شخصيات أمنية كانت متورطة في هذا المخطط الأميركي لإيقاع الفتنة وتم كشفهم وإفشال فتنتهم"، مردفاً: "كشفنا مخططاً أميركياً للإيقاع بيننا وبين القوى الأمنية عبر طرف ثالث".

وأول من أمس، أفاد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، بوجود احتمال إعلان قرار جديد قريباً بشأن الرحلات الجوية إلى العراق.

وكان إغلاق المطارات في العراق أمام الرحلات المقبلة والمغادرة الإيرانية، ولا سيما مطار النجف الأشرف، قد أثار موجة استنكار من جهات رسمية وفصائلية ومرجعية في البلاد، داعيةً إلى التراجع عن الخطأ، ورافضةً إملاءات واشنطن.

وفي السياق، أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بأن الحكومة العراقية تجري حواراً مباشراً مع واشنطن يهدف إلى استثناء بعض المطارات من الإجراءات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في الـ 8 من أيلول/ سبتمبر الجاري عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية ضمن حملة تستهدف عزل قطاع الطيران الإيراني عن النظام المالي العالمي.