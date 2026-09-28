مجموعة من المسؤولين السابقين تدعو الى انسحاب إيران من NPT

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت مجموعة من المسؤولين الملتزمين بمبادئ الثورة الاسلامية بياناً حول ضرورة انسحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا (سورة النساء، الآية 141)

بعد سنوات من التعاون غير المسبوق والشفافية الفريدة من جانب إيران، لم تنجح معاهدة حظر الانتشار النووي في تحقيق الأمن للشعب الإيراني العظيم فحسب، بل تحولت إلى أداة للضغط والتجسس وشرعنة العدوان وانتهاك حقوق الأمة الإيرانية.

وفي حين كان يُزعم سابقاً أن هذه المعاهدة ترتكز على توازن جوهري—يوازن بين عدم الانتشار النووي وبين الحق في الاستخدام السلمي وحماية الأعضاء من العدوان—فإن هذا التوازن قد انهار اليوم. إذ لم تعد العضوية المستمرة تجلب أمناً ولا حماية؛ بل إنها تمنح العدو حرية أكبر لممارسة المزيد من الأعمال العدائية.

من خلال قبول "البروتوكول الإضافي" وتطبيقه طواعيةً، وافقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على خضوعها لأوسع نطاق من الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، بما في ذلك تركيب عشرات الكاميرات—التي تتجاوز تدابير الضمانات القياسية—في جميع المنشآت النووية في البلاد. إن مستوى التعاون هذا بين أعضاء المعاهدة يُعد سابقة لم تحدث من قبل؛ ومع ذلك، لم تكن النتيجة بالنسبة لإيران مفيدة ولا موفرة للحماية. بل أدى ذلك إلى خسائر مادية ومعنوية هائلة، شملت قصف المنشآت النووية واغتيال نخبة من خيرة أبناء الأمة، وهم علماؤها في المجال النووي. لقد امتنعت الوكالة -المكلفة بحماية المنشآت السلمية للدول الأعضاء من التهديدات والعدوان- حتى عن مجرد الإدانة اللفظية للهجمات الأمريكية غير القانونية على المنشآت الإيرانية. فقد ادعى المدير العام الحياد إزاء أعمال العدوان هذه وامتنع عن إدانتها؛ وهو سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ مع المعتدي واستهزاء بالقانون الدولي.

ومما زاد الطين بلة، كانت تقارير الوكالة المتحيزة والمتناقضة التي صدرت قبيل الهجوم الأمريكي على إيران؛ إذ تحولت الوكالة -عبر طرح مزاعم لا أساس لها من الصحة ووصمها بأنها "عوامل مثيرة للقلق" والمطالبة بـ "وصول كامل"- إلى أداة لإضفاء الشرعية على تصرفات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

ورغم إقراره بغياب أي معلومات تشير إلى وجود برنامج إيراني للأسلحة النووية، مهد غروسي الطريق لشن هجوم عبر التذرع بوجود سرية غامضة، في حين شكل قرار مجلس المحافظين مقدمة للعدوان العسكري الذي شنه العدو. وفي غضون ذلك، أقدم الكيان الصهيوني على اغتيال كبار العلماء النوويين الإيرانيين في منازلهم أثناء راحتهم؛ ومع ذلك، وبكل وقاحة، لم تمنع الوكالة هذه الأعمال ولم تدن تلك الجرائم.

لقد بلغ الوضع حداً رفضت فيه الحكومة النمساوية -الدولة المضيفة للوكالة- مؤخراً منح تأشيرة دخول للدكتور محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، للمشاركة في المؤتمر العام في فيينا. وهذا العمل العدائي -الذي انتهك التزامات الدولة المضيفة وأثار انتقادات الممثل الروسي- لم يلقَ أي رد فعل فعال من جانب الوكالة.

علاوة على ذلك، دأبت الولايات المتحدة لسنوات على استخدام الملف النووي ذريعةً لفرض العقوبات والتهديدات العسكرية وممارسة العداء تجاه إيران، بل ووصل بها الأمر إلى الضغط على الدول المضيفة لمنع المسؤولين الإيرانيين من حضور المحافل الدولية. وإننا، إذ نؤيد التحذير الذي أطلقه اللواء محسن رضائي -أمين المجلس الأعلى للأمن القومي- ومقترح أعضاء البرلمان بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، نعلن أن استمرار المشاركة في هذه المعاهدة لا يصب في مصلحة البلاد العليا؛ ولذا فإننا ندعو إلى الانسحاب منها باعتباره ضرورة استراتيجية.

وجدير بالذكر أن المادة العاشرة من المعاهدة تقر بالحق في الانسحاب في ظل ظروف استثنائية؛ إن التهديدات المستمرة، وعدم فعالية الوكالة، وعدم كفاية الضمانات الدولية، تُعد أمثلة واضحة على الممارسات الجائرة، وتُثبت أن استمرار التعاون مع الوكالة لم يعد مبرراً.

وبطبيعة الحال، فإن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) قد يثير ردود فعل تحركها الدعاية الإعلامية، وضغوطاً سياسية، وربما عقوبات جديدة. ومع ذلك، ومقارنةً بالوضع المفروض حالياً على إيران، فإن هذه التبعات ليست قابلة للاحتواء فحسب، بل إنها أيضاً أقل تكلفة من الاستمرار في المسار الحالي؛ ذلك المسار الذي أدى إلى عمليات تفجير واغتيالات وإهانات. وتشمل مزايا الانسحاب من المعاهدة إنهاء الرقابة أحادية الجانب وأعمال التجسس وذرائع العدوان، مع استعادة قوة الردع في الوقت ذاته، وحماية المنشآت والعلماء، وتحقيق استقلال نووي كامل في إطار الاستخدامات السلمية. ومن الواضح أنه يتعين على المسؤولين الدبلوماسيين في البلاد - من خلال التشاور مع دول العالم، ولا سيما الصين وروسيا - إرساء الأسس السياسية لهذه الخطوة الاستراتيجية الهامة؛ بما يضمن اتخاذ إجراء حاسم مع سد أي منافذ أمام العدو لاستغلال الموقف في آن واحد.

وبناءً على ذلك، فإننا - كمجموعة من المسؤولين الملتزمين بمبادئ الثورة - وفي الوقت الذي نجدد فيه دعمنا المستمر للاستخدام السلمي للطاقة النووية، ندعو الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) والمجلس الأعلى للأمن القومي إلى وقف التعاون وإدراج الإجراءات القانونية للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على جدول الأعمال لاتخاذ إجراءات فورية. ومن خلال القيام بذلك، وعبر إعادة فتح الطريق أمام تقدم التقنيات النووية السلمية، يمكنهم إحباط محاولات العدو الحاقد للهيمنة على علماء البلاد ونخبها النووية أو إلحاق الضرر بهم. بفضل الله تعالى،

سید محمد رضا میر تاج الدیني - مسعود زریبافان - محمد ناظمي اردکاني - حیدر مصلحي - سید مهدي هاشمي - محمد مهدي زاهدي - سید محمد حسیني - سید امیر حسین قاضي زاده هاشمي - انسیه خزعلي - فاطمه واعظ جوادي - مریم مجتهد زاده - محمد رضا اسکندري - محمد رضا رحیمي- غلامحسین الهام - روح الله احمدزاده کرماني - داود مددي- مجید جعفرزاده - بهرام عین الهي - سید حمید سجادي - سید احمد موسوي - حجت الله عبدالملکي - ابراهیم عزیزي - لطف الله فروزنده - علي سعیدلو - محمد علي آبادي - فدا حسین مالکي - محمد جواد محمدي زاده - علیرضا طهماسبي - میثم لطیفي - محمد عباسي.

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