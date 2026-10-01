عطوان: العراق الكبير انتصر وأميركا هُزمت

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عبد الباري عطوان، المحلل المعروف في العالم العربي، كتب في رسالة على شبكة إكس نشرتها الصحيفة الإلكترونية رأي اليوم: انتصر العراق الكبير وهُزمت أميركا وأخرجت جميع قواتها من هذا البلد.

وأضاف عطوان في استمرار رسالته: أعلنت أميركا رسمياً هزيمتها في العراق واعترفت بها. فبعد 23 عاماً من احتلال العراق، أعلنت أميركا انسحابها وفككت جميع قواعدها العسكرية. هذا هو الانتصار الكبير، الانتصار الكبير للمقاومة. إنه انتصار المقاومة العراقية التي بدأت من اليوم الأول للاحتلال، بمشاركة الشيعة والسنة، وبدعم تسليحي من حكومة بشار الأسد، وبدعم سيد وسيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله.

وفي جزء آخر من رسالة رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية رأي اليوم، جاء: الأميركيون يدركون الموقف جيداً؛ فهم يرون أن جماعات المقاومة العراقية التي لم تتخل عن سلاحها ولم تسلّمه، ستكون هي عراق المستقبل.

وأوضح عطوان أن الأميركيين يدّعون أن إيران على وشك الحصول على سلاح نووي. لقد استغلوا هذه الذريعة، على أمل مهاجمة العراق أو إيران وتدميرهما، أو تغيير النظام فيهما؛ لكنهم تلقوا هزيمة قاسية. أميركا مهزومة. وأميركا ستخرج ليس من العراق فحسب، بل من المنطقة كلها.

ويأتي هذا الخبر في وقت أعلنت فيه وزارة الحرب الأميركية يوم الأربعاء 30 سبتمبر أنها أخرجت عسكرييها بالكامل من الأراضي العراقية، وقال دونالد ترامب، رئيس الجمهورية الأميركية، إن هذا التراجع كان يجب أن يحدث قبل ذلك بكثير.

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