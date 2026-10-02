ترامب استشار الذكاء الاصطناعي بشأن الاعتداء على فنزويلا!

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن مصدراً مطلعاً في الحلقة القريبة من دونالد ترامب، رئيس الجمهورية الأميركية، كشف أنه استشار لعدة ساعات الذكاء الاصطناعي (غروك) بشأن الهجوم على فنزويلا واختطاف رئيس هذا البلد.

وبحسب هذا التقرير، سأل ترامب في محادثته مع الذكاء الاصطناعي عن رد فعل الشعب الفنزويلي في حال اعتقال (اختطاف) مادورو، وبعد أسابيع أصدر أمر الاعتداء على هذا البلد واختطاف مادورو.

وكان قد كُشف سابقاً أيضاً أن استخدام الجيش الأميركي لمعلومات تلقاها من الذكاء الاصطناعي كاد يؤدي إلى نشوب صراع عسكري مع القوات الصينية.

كما أفادت ديلي بيست بأن روبوتات الدردشة المزودة بالذكاء الاصطناعي تفتقر إلى القدرة على التفكير أو الاستدلال المنطقي، لأن ردودها تعكس فقط المواد التي دُرّبت عليها. وقد أدت تجربة أميركا في فنزويلا إلى تشجيع ترامب على الاعتداء على إيران، إذ ظن أنه يستطيع تحقيق نصر سريع مماثل، لكن بعد سبعة أشهر لا يزال مصير هذه الحرب غير محدد.

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