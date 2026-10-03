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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٠:٤٧ ص

 الرئيس بزشكيان يشيد بالأداء المتميز للقافلة الإيرانية الرياضية في اليابان

 الرئيس بزشكيان يشيد بالأداء المتميز للقافلة الإيرانية الرياضية في اليابان

نشر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان رسالة عبر الإنترنت إشادةً بالأداء المتميز للرياضيين الإيرانيين في ناغويا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر الرئيس بزشكيان رسالة إلكترونية عقب النجاح الباهر الذي حققته الرياضيون الإيرانيين والرياضيات الإيرانيات في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا.

تُعد الميداليات الخمس والأربعون -بمختلف ألوانها- التي حصدتها الرياضة الإيرانية حتى الآن في دورة الألعاب الآسيوية دليلاً إضافياً على قدرات شباب هذا الوطن؛ كما أثبتت الميداليات الذهبية الثلاث التي أحرزتها شاباتنا في رياضتي التجديف والتايكوندو الأولمبيتين أن المرأة الإيرانية -متى توفرت الفرصة والتخطيط والثقة- تمتلك القدرة على بلوغ قمة النجاح العالمي.

/انتهى/

رمز الخبر 1974338
جواد ماستری فراهانی

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