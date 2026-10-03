 الرئيس بزشكيان يشيد بالأداء المتميز للقافلة الإيرانية الرياضية في اليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر الرئيس بزشكيان رسالة إلكترونية عقب النجاح الباهر الذي حققته الرياضيون الإيرانيين والرياضيات الإيرانيات في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا.

تُعد الميداليات الخمس والأربعون -بمختلف ألوانها- التي حصدتها الرياضة الإيرانية حتى الآن في دورة الألعاب الآسيوية دليلاً إضافياً على قدرات شباب هذا الوطن؛ كما أثبتت الميداليات الذهبية الثلاث التي أحرزتها شاباتنا في رياضتي التجديف والتايكوندو الأولمبيتين أن المرأة الإيرانية -متى توفرت الفرصة والتخطيط والثقة- تمتلك القدرة على بلوغ قمة النجاح العالمي.

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