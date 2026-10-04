العميد مسجدي: إذا شن الأمريكيون هجوماً برياً فسيُهزمون حتماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علّق العميد إيرج مسجدي، نائب الشؤون التنسيقية في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الاسلامي، على قدرات محور المقاومة مشيراً إلى أن: "محور المقاومة تحول اليوم إلى قوة ذات قدرات عالية وعنصر مؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية؛ فهو ليس كياناً يضعف بسبب ضراوة الحرب أو استشهاد بعض القادة".

وشدد العميد مسجدي على أن: "حركة المقاومة - شأنها شأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية - تُعد قوة قوية ومزدهرة ومتنامية. فالجمهورية الإسلامية اليوم أقوى مما كانت عليه في العقود الماضية، وينطبق الأمر ذاته على حركة المقاومة".

وتابع نائب منسق فيلق القدس قائلاً: "الحرب تشهد تقدماً وتراجعاً، وتقع فيها خسائر بشرية - بما في ذلك الاستشهاد - فهذه هي طبيعة الحروب. ومع ذلك، فإن حركة المقاومة الإسلامية في المنطقة تشكل اليوم قوة مقتدرة لا يمكن لـ 'الاستكبار العالمي' أو الصهيونية إضعافها".

وفي معرض إشارته إلى تهديدات العدو بشن هجوم بري على إيران وجاهزية فيلق القدس لمواجهة الخصم، صرح قائلاً: "إذا أقدم الأمريكيون على أي تحرك، فإن الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة سيدخلان ساحة المعركة بقوة، وسيُهزم العدو حتماً؛ ولذلك، إذا كان لديهم أدنى قدر من التعقل، فلن يرتكبوا مثل هذه الحماقة".

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