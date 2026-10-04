العتبة الحسينية تعلن استعدادها لاستقبال المرضى من فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت العتبة الحسينية في بيان تلقته الغدير، أن الكربلائي أكد استعداد العتبة لاستقبال المرضى الفلسطينيين بمختلف الحالات والاختصاصات الطبية، وتقديم العلاج لهم مجاناً، وذلك خلال استقباله أحد المرضى من فلسطين، الذي يتلقى العلاج في المؤسسات الصحية التابعة للعتبة.

وقال الكربلائي إن العتبة الحسينية المقدسة على استعداد لاستقبال المرضى من فلسطين بمختلف الحالات والاختصاصات الطبية، وتقديم العلاج لهم مجاناً، مبيناً أن المبادرة تأتي دعماً للشعب الفلسطيني ومساندة له في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأضاف أن العتبة الحسينية ستواصل متابعة الحالات المرضية، بما فيها الحالات التي تحتاج إلى مراحل علاجية متكررة، حتى الوصول إلى الشفاء التام، مؤكداً استعداد المؤسسات الصحية التابعة لها لتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

وأعرب ممثل المرجعية الدينية العليا عن سعادته باستضافة وخدمة المرضى الفلسطينيين، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهالي القطاع.

وتأتي المبادرة امتداداً للجهود الإنسانية التي تضطلع بها العتبة الحسينية المقدسة في توفير الخدمات الطبية المجانية للحالات الإنسانية، بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا.