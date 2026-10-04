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٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٢:٢٨ م

وزير الخارجية يعلق على الأنباء الكاذبة حول طرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك

وزير الخارجية يعلق على الأنباء الكاذبة حول طرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك

كتب وزير الخارجية الايراني: غادر جميع الدبلوماسيين الإيرانيين الذين سافروا إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - باستثناء شخص واحد عاد مبكراً - نيويورك وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية سيد عباس عراقجي على وسائل التواصل الاجتماعي: غادر جميع الدبلوماسيين الإيرانيين الذين سافروا إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - باستثناء شخص واحد عاد مبكراً - نيويورك وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وأضاف: ومع ذلك، فإن التباهي بالأنباء الكاذبة حول "طرد" دبلوماسيين يُعد سلوكاً غير لائق لرئيس أي جهاز دبلوماسي.

وصرح عراقجي قائلاً: إن مثل هذا النهج يعكس اليأس والفشل قبل كل شيء، كما أنه يتعارض مع التزامات الدولة المضيفة للأمم المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1974371
جواد ماستری فراهانی

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