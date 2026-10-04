الإفراج عن مجموعة من السجناء الإيرانيين في الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تشير التقارير إلى أنه، وفي أعقاب مشاورات مستمرة أجرتها وفود دبلوماسية وأمنية إيرانية، تم الإفراج عن مجموعة من السجناء الإيرانيين الذين قضوا سنوات في السجون الإماراتية.

وتضم هذه المجموعة من المواطنين -الذين من المقرر عودتهم إلى البلاد جواً خلال الساعات القليلة المقبلة- عدداً من النساء الإيرانيات؛ حيث تُبذل جهود قانونية ودبلوماسية حثيثة لضمان حقوقهم.

ووفقاً للوفد الدبلوماسي والأمني الإيراني، تظل المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن بقية السجناء في الإمارات وتأمين عودتهم الكاملة إلى البلاد أولوية هامة على جدول أعمال السلطات المعنية.

/انتهى/