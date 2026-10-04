إيران تفوز بلقب أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أحرز الفريق الوطني الإيراني لأولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية لقب البطولة العالمية للعام الثالث على التوالي، حاصداً خمس ميداليات ذهبية.

وأقيمت المسابقة في هانوي بفيتنام، بمشاركة 66 دولة.

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