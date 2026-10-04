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٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٢:٤٧ م

إيران تفوز بلقب أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية

إيران تفوز بلقب أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية

فاز الفريق الإيراني بأولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أحرز الفريق الوطني الإيراني لأولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية لقب البطولة العالمية للعام الثالث على التوالي، حاصداً خمس ميداليات ذهبية.

وأقيمت المسابقة في هانوي بفيتنام، بمشاركة 66 دولة.

/انتهى/

رمز الخبر 1974375
جواد ماستری فراهانی

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