القمر الصناعي «بارس 2» جاهز للإطلاق بدقة تصوير تقل عن 3 أمتار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية قال إن القمر الصناعي «بارس 2»، الذي يمثل نسخة أكثر تطوراً من القمر الصناعي «بايا»، تم استكماله بدقة تصوير أفضل من 3 أمتار، وأصبح ضمن برنامج الإطلاق.

وأضاف أن إيران حققت خلال العامين الماضيين إنجازات تاريخية في العديد من مؤشرات تطوير صناعة الفضاء، من بينها الإطلاق الناجح لأول قمر صناعي اتصالات «ناهيد 2»، وتثبيت أداء حامل الأقمار الصناعية «قائم 100».

وأشار إلى أن هذه الإنجازات شملت أيضاً تنفيذ أول عملية تقارب مداري في البلاد بواسطة القمر الصناعي «شمران 1»، فضلاً عن إطلاق أثقل حمولة بواسطة حامل الأقمار الصناعية «سيمرغ»، إلى جانب وحدة النقل المداري «سامان».

وأكد أن هذه الإنجازات تمثل محطات مهمة في مسار تطوير صناعة الفضاء الإيرانية.