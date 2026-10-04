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٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٢:١٨ م

إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على عدد من شوارع وميادين طهران

إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على عدد من شوارع وميادين طهران

أقرّ مجلس مدينة طهران إطلاق أسماء عدد من شهداء القوات المسلحة على شوارع وميادين في العاصمة، فيما أعلن رئيس المجلس متابعة مقترح تسمية مطار مهرآباد وحديقة الولاية باسم «القائد الشهيد».

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس مدينة طهران أقرّ خلال جلسته اليوم إعادة تسمية عدد من الشوارع والميادين في العاصمة بأسماء شهداء القوات المسلحة.

وبموجب القرار، سُمّي الطريق السريع الجديد «دوغاز»، الواقع بين تقاطع طريق الشهيد خرازي وبلوار كرمان خودرو، باسم الشهيد الفريق أول سيد عبد الرحيم موسوي، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

كما سُمّي ميدان نوبنياد باسم الشهيد الأميرال علي شمخاني، المستشار السياسي للقائد العام للقوات المسلحة، فيما أُطلق اسم الشهيد الأدميرال علي رضا تنكسيري على جزء من شارع دريا الممتد بين شارع الشهيد فرحزادي وشارع الشهيد شريفي.

كذلك تغيّر اسم شارع «رام» في منطقة باسداران، الممتد بين شارع بهستان الرابع وشارع الشهيد سوري، ليحمل اسم الشهيد الدكتور كمال خرازي.

وقال مهدي تشمران، رئيس مجلس مدينة طهران، إن تسمية مطار مهرآباد باسم «الشهيد قائد الثورة» تتطلب مراسلة وزارة الطرق والتنمية الحضرية، مضيفاً أن المجلس سيقر أيضاً تسمية حديقة الولاية باسم «الشهيد قائد الثورة».

رمز الخبر 1974374
محمدرضا غفاری

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