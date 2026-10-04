بقائي: الولايات المتحدة ليست مضيفًا جديرًا للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال خلال مؤتمره الصحفي، تعليقًا على الأنباء المتعلقة بإخراج أحد الدبلوماسيين الإيرانيين من نيويورك، إن «لا فخر في أن تتباهى الولايات المتحدة بانتهاك تعهداتها، وهذا يثبت أنها ليست مضيفًا جديرًا للأمم المتحدة».

وأشار بقائي في مستهل حديثه إلى أبرز التطورات خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الماضية، متطرقًا إلى أسبوع الدفاع المقدس، وموجهًا التحية إلى جميع شهداء وأسرى الدفاع المقدس، ومؤكدًا أن الدفاع المقدس قضية نحتاج إليها في كل لحظة من حياتنا.

وحول مشاركة إيران في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن وفدًا إيرانيًا برئاسة رئيس الجمهورية شارك في الاجتماعات، واصفًا الوفد بأنه كان قليل العدد لكنه عالي الفاعلية.

وأضاف أن إيران سعت إلى الاستفادة من هذه الفرصة لإيصال مظلوميتها، معتبرًا أن البلاد شهدت واحدة من أنجح المشاركات الإيرانية في المحافل الدولية، وأن اللقاءات التي عُقدت كانت مفيدة للغاية من حيث شرح مواقف إيران وبيان منطقها.

بقائي: على دول الجوار منع استغلال أراضيها

وفيما يتعلق بزيارة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي إلى الإمارات، قال بقائي: «نوصي جميع دول الجوار باحترام حق الجوار، وألا تسمح باستغلال إمكاناتها وأراضيها من قبل الأجانب».

وأضاف أن إيران أبلغت دول الجوار اعتراضها بشكل صريح، مؤكدًا أن هذا المطلب طُرح في مختلف المناسبات، مشيرًا إلى أن لقاءات جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع معظم مسؤولي دول الخليج الفارسي.

وثمّن بقائي الإفراج عن عدد من المواطنين الإيرانيين في الإمارات، والذي تم مساء أمس، معربًا عن شكره للمسؤولين الإماراتيين، ومشيرًا إلى أن المباحثات بشأن الإفراج عنهم جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

وأكد أن استغلال الكيان الإسرائيلي لإمكانات دول المنطقة بهدف زعزعة أمنها يجب أن يحظى باهتمام خاص من جانب دول المنطقة، مشددًا على ضرورة عدم السماح بأي شكل من الأشكال باستغلال إمكاناتها من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

بقائي ينفي طرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك

وحول الأنباء التي تحدثت عن طرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «هذا كذب محض، ويبدو أنهم يحاولون صناعة إنجازات من خلال الأكاذيب».

وأوضح أن سفر الوفد الإيراني إلى الولايات المتحدة، وكذلك موعد دخوله وخروجه، كانا معلنين منذ البداية، وكان من الواضح موعد مغادرة وزير الخارجية لنيويورك.

وأضاف أن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين كان من المقرر أن يبقى في نيويورك لأداء مهامه، لكنه غادر المدينة بسبب الضغوط التي مورست عليه.

وتابع: «ليس هناك أي فخر في أن تتباهى الولايات المتحدة بانتهاك تعهداتها، وهذا يثبت أنها ليست مضيفًا جديرًا للأمم المتحدة».

واعتبر بقائي أن الولايات المتحدة، بعد فشلها في منع مشاركة الوفد الإيراني في الأمم المتحدة وعدم تمكنها من تنفيذ مخططها لإظهار إيران في حالة عزلة، لجأت إلى «هذه الأخبار الملفقة والسخيفة»، مؤكدًا أنها لا تستحق حتى الاهتمام.

اللجنة السداسية جزء من المجلس الأعلى للأمن القومي

وحول اللجنة السداسية في المجلس الأعلى للأمن القومي، أوضح بقائي أن هذه اللجنة جزء من المجلس الأعلى للأمن القومي، وتتولى منذ عدة أشهر مسؤولية دراسة المطالب المطروحة، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية أحد أعضاء اللجنة السداسية.

طهران: نسعى إلى حل سوء الفهم مع لبنان

وفيما يتعلق بلقاء رئيس الجمهورية مع نظيره اللبناني على هامش اجتماعات الجمعية العامة، قال بقائي إن اللقاء كان جيدًا، مضيفًا أن طهران سبق أن قدمت توضيحات بشأن موضوع السفير الإيراني في بيروت.

وأكد أن ما يهم إيران هو العمل على حل سوء الفهم بين الجانبين.

بقائي: على أوروبا تحمل مسؤوليتها عن الاعتداءات على إيران

وحول الموقف البريطاني تجاه إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن السفير البريطاني استُدعي يوم الخميس وأُبلغ باعتراض إيران.

وأضاف أن المواقف البريطانية تجاه إيران تمثل «هروبًا إلى الأمام»، مؤكدًا أن إيران طالبت وستواصل المطالبة بتحمل بريطانيا مسؤوليتها الدولية عن الاعتداءات التي تعرضت لها إيران.

وأشار بقائي إلى تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بشأن استخدام القواعد خلال الاعتداءات، معتبرًا أن ذلك يؤكد مسؤولية الدول الأوروبية، وقال إن أوروبا مطالبة بتقديم إجابات بهذا الشأن.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذه الادعاءات بأنها «كذب محض» ومحاولة للتنصل من المسؤولية الدولية لبريطانيا تجاه إيران.