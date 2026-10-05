إعدام اثنين من المتورطين في اغتيال 4 من عناصر الشرطة في أصفهان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مركز الإعلام للسلطة القضائية أنه خلال انقلاب 8 يناير 2026 في أصفهان، استُشهد أربعة من عناصر قوات الشرطة وحماة الأمن بطريقة فظيعة.

ووفقاً للوثائق ومحتويات الملف، خلال هذه الأحداث، هاجمت مجموعة من المشاغبين، وهم يحملون أسلحة نارية وأنواعاً من الأسلحة البيضاء، منها السيوف والسكاكين والفؤوس والخناجر، فضلاً عن مواد حارقة وزجاجات حارقة، الناس وقوات حفظ الأمن، إلى جانب تخريب واسع للممتلكات العامة والخاصة، وحولوا، بإحراق المباني ومخفر الشرطة والأماكن العامة، أجواء المنطقة إلى مشهد من الرعب وانعدام الأمن.

وخلال هذه الهجمات، تعرض عناصر الشرطة، الذين كانوا حاضرين لفرض النظام والأمن في المكان، للهجوم واستُشهدوا بطريقة فظيعة، وبعد استشهادهم انتُهكت حرمة جثامينهم.

وبالنظر إلى أقوال المتهمين المعتقلين، والصور المطلة على المكان، وأقوال المطلعين، فإن المجرمين ظلوا خلال هذه الثلاث ساعات ينتقصون من حرمة الشهداء ويرقصون فوق جثامينهم الطاهرة.

وفي هذه الجريمة، أُحرق 4 من منتسبي وحدة العمليات الخاصة في قيادة الشرطة في محافظة أصفهان عدة مرات، قبل أن ينالوا شرف الشهادة في النهاية.

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