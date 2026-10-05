حاتمي: نواصل مسار الدفاع عن البلاد إيماناً بالوعود الإلهية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء أمير حاتمي قال إن العدو، بعد إخفاقه في الميدان العسكري، لجأ إلى أساليب أخرى، ويسعى من خلال العقوبات والضغوط الاقتصادية إلى ممارسة الضغط على الشعب، بالتزامن مع تنفيذ تحركات واسعة لإثارة انعدام الأمن والفوضى.

وأضاف أن القوات المسلحة، مع الحفاظ على جاهزيتها ويقظتها، ستوجه رداً حازماً على تهديدات العدو في حال ارتكابه خطأً جديداً.

وأشار القائد العام للجيش الإيراني إلى أن «كل اتبكار يمكن أن يربك حسابات العدو هو أمر قيّم»، موضحاً أن العدو يتحرك وفق حسابات وتدريبات وتخطيط مسبق، وأن أي ابتكار جديد يمكن أن يغيّر هذه الحسابات.

وشدد حاتمي على أن القوات المسلحة تواصل مسار الدفاع عن البلاد، انطلاقاً من الإيمان بالوعود الإلهية.