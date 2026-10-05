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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٣:٢١ م

حاتمي: نواصل مسار الدفاع عن البلاد إيماناً بالوعود الإلهية

حاتمي: نواصل مسار الدفاع عن البلاد إيماناً بالوعود الإلهية

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن القوات المسلحة ستواصل مسار الدفاع عن البلاد، مؤكداً أن أي خطأ جديد من جانب العدو سيُقابل برد حازم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء أمير حاتمي قال إن العدو، بعد إخفاقه في الميدان العسكري، لجأ إلى أساليب أخرى، ويسعى من خلال العقوبات والضغوط الاقتصادية إلى ممارسة الضغط على الشعب، بالتزامن مع تنفيذ تحركات واسعة لإثارة انعدام الأمن والفوضى.

وأضاف أن القوات المسلحة، مع الحفاظ على جاهزيتها ويقظتها، ستوجه رداً حازماً على تهديدات العدو في حال ارتكابه خطأً جديداً.

وأشار القائد العام للجيش الإيراني إلى أن «كل اتبكار يمكن أن يربك حسابات العدو هو أمر قيّم»، موضحاً أن العدو يتحرك وفق حسابات وتدريبات وتخطيط مسبق، وأن أي ابتكار جديد يمكن أن يغيّر هذه الحسابات.

وشدد حاتمي على أن القوات المسلحة تواصل مسار الدفاع عن البلاد، انطلاقاً من الإيمان بالوعود الإلهية.

رمز الخبر 1974413
محمدرضا غفاری

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