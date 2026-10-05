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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٣:٥٧ م

بزشكيان: قوات الشرطة من الركائز الراسخة لأمن البلاد

بزشكيان: قوات الشرطة من الركائز الراسخة لأمن البلاد

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشرطة تمثل إحدى الركائز الراسخة لأمن البلاد، مشيداً بتضحيات عناصرها خلال أيام الحرب والأزمات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بزشكيان أكد أن تضحيات الشرطة خلال أيام الحرب والأزمات تستحق التقدير، مشدداً على أن الحكومة تعتبر دعم القوات العسكرية وقوات الشرطة لأداء مهامها القانونية واجباً وشرفاً لها.

وقال الرئيس الإيراني إن دعم القوات العسكرية والشرطة لأداء مهامها القانونية يمثل واجباً وشرفاً للحكومة، موضحاً أن تعزيز التجهيزات والتقنيات الحديثة، والارتقاء بالقدرات المهنية والمعيشية للعاملين، ودعم أسرهم، وتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ مهامهم بصورة آمنة وفعالة، تعد من الضروريات في هذا المسار.

رمز الخبر 1974415
محمدرضا غفاری

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