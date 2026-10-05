بزشكيان: قوات الشرطة من الركائز الراسخة لأمن البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بزشكيان أكد أن تضحيات الشرطة خلال أيام الحرب والأزمات تستحق التقدير، مشدداً على أن الحكومة تعتبر دعم القوات العسكرية وقوات الشرطة لأداء مهامها القانونية واجباً وشرفاً لها.

وقال الرئيس الإيراني إن دعم القوات العسكرية والشرطة لأداء مهامها القانونية يمثل واجباً وشرفاً للحكومة، موضحاً أن تعزيز التجهيزات والتقنيات الحديثة، والارتقاء بالقدرات المهنية والمعيشية للعاملين، ودعم أسرهم، وتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ مهامهم بصورة آمنة وفعالة، تعد من الضروريات في هذا المسار.