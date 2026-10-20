نمو بأكثر من 88 ألف وحدة للمؤشر العام لبورصة طهران

أفادت مراسل وكالة مهر للأنباء بأن تعاملات سوق الأسهم يوم الثلاثاء 20 اكتوبر ، وفي وقت إعداد هذا التقرير، رافقتها موجة نمو في المؤشرات الرئيسية لبورصة طهران؛ بحيث وصل المؤشر العام بنمو 88 ألفًا و51 وحدة أي ما يعادل 1.07 في المئة إلى مستوى 8 ملايين و341 ألفًا و874 وحدة.

كما ارتفع المؤشر العام متساوي الأوزان بنمو 37 ألفًا و49 وحدة، أي ما يعادل 1.67 في المئة، واستقر عند ارتفاع 2 مليون و259 ألفًا و823 وحدة. ويُظهر النمو الأكبر للمؤشر متساوي الأوزان مقارنة بالمؤشر العام أن أسهم الشركات الأصغر كانت أيضًا في هذه المرحلة من التعاملات في وضع أفضل في المتوسط من رموز السوق الكبيرة.

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