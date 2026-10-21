النفط يتخطى من جديد الـ 110 دولارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سعر خام برنت عاد في تعاملات السوق العالمية إلى قناة 110 دولارات، ما يدل على أن سوق الطاقة لا تزال تحت تأثير المخاوف بشأن إمدادات النفط والتطورات في الشرق الأوسط.

ووفقاً لأحدث بيانات السوق يوم الأربعاء 21 أكتوبر، بلغ سعر برنت 110 دولارات و25 سنتاً، بزيادة نسبتها 1.35 في المئة عن اليوم السابق. وفي تعاملات الثلاثاء، ارتفع سعر برنت إلى نحو 112 دولاراً، لكنه تراجع في نهاية التعاملات.

ويأتي ذلك في وقت انخفض فيه النفط أمس، مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، من نحو 112 دولاراً إلى أقل من 106 دولارات.

وتأتي عودة برنت إلى ما فوق 110 دولارات في ظل تأثير القيود على حركة ناقلات النفط واضطراب مسارات تصدير الطاقة في منطقة الخليج الفارسي، ولا سيما مضيق هرمز، على توقعات المتعاملين.

ولارتفاع أسعار النفط أيضاً تداعيات تتجاوز سوق الطاقة. ففي الاقتصادات المستوردة للنفط، يمكن لارتفاع أسعار الخام أن يرفع أسعار البنزين والديزل ووقود النقل، وأن يخلق ضغطاً تضخمياً جديداً عبر رفع كلفة الإنتاج ونقل السلع.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؛ لأن ارتفاع أسعار المنتجات النفطية يمكن أن يرفع كلفة المعيشة للأسر ونشاط الشركات الاقتصادية، ويجعل الجهود الرامية إلى كبح التضخم أكثر صعوبة.

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