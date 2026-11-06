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٠٦‏/١١‏/٢٠٢٦، ١:٥٢ م

رئيس البرازيل يسخر من نتنياهو وترامب

رئيس البرازيل يسخر من نتنياهو وترامب

سخر رئيس البرازيل من هزيمة تحالف نتنياهو-ترامب في انتخابات الأراضي الفلسطينية المحتلة وأمريكا.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المنار بأن لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، سخر من هزيمة تحالف نتنياهو-ترامب في انتخابات الأراضي الفلسطينية المحتلة وأمريكا.

وقال دا سيلفا في مقابلة: في الأسبوع نفسه الذي فزت فيه في الانتخابات الرئاسية، هُزم نتنياهو في إسرائيل، ويبدو أن ترامب أيضًا في طريقه إلى الهزيمة في أمريكا.

ووصف رئيس البرازيل منافسه بولسونارو بأنه سيئ الحظ وشرير، وقال إنه كان سببًا في هزيمة ترامب.

وقال دا سيلفا: لقد جاء إلى أمريكا وهُزم ترامب.

وأضاف أيضًا، في تلميح ساخر إلى بولسونارو: سترى الدعم الذي ستتلقاه في أمريكا. عليك أن تعود إلى البرازيل للمحاكمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1975310

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