وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي قال في مقابلة خاصة مع قناة الميادين: الرد الأميركي مخادع، واضاف: طلبنا من الأميركيين أن يقدموا رداً صريحاً وواضحاً على شروطنا وحتى اليوم لم يقدموه وقد يقدمون هذا الرد في المستقبل.

واشار رضائي إلى ان إيران قدمت شروطها السبعة، ونحن ننتظر الرد الأميركي، لكن ردهم الأول لم يكن كافياً بالنسبة إلينا.

واكد رضائي: كل ادعاءات الأميركيين بشأن استمرار التفاوض مع إيران وعقد اجتماع في قطر هي محض كذب وافتراء، وهدفها تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط.

وتابع: لقد أبلغنا الأميركيين بشروطنا وننتظر منهم رداً صريحاً وواضحاً

ولفت إلى ان الحديث عن وجود خطط لعقد لقاء بيني وبين نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس غير صحيح إطلاقا ولا أساس له من الصحة.

وجدد التاكيد: أعلنّا شروطنا السبعة وهي حقوق الشعب الإيراني نفسها ولن يُفتح مضيق هرمز ما لم تُنفَّذ هذه الشروط.