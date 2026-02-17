انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء كما في الجولة السابقة، ستُعقد هذه الجولة من المحادثات بشكل غير مباشر وبوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في سفارة بلاده بجنيف.

ووفقًا لمسؤولين إيرانيين، يُعدّ الرفع الكامل للعقوبات جزءًا لا يتجزأ من أي عملية دبلوماسية، ويُعدّ حضور خبراء اقتصاديين وفنيين في هذه الجولة من المحادثات دليلًا على ذلك.

ويعني دخول إيران في العملية الدبلوماسية التركيز حصريًا على الملف النووي. وقد وافقت إيران على الدخول في هذه العملية عندما تلقت رسالة من الجانب الآخر تفيد بأن الملف النووي هو محور المفاوضات الوحيد.