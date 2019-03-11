صالح: بحثنا مع"روحاني" ملف تعزيز العلاقات والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد

وقال صالح خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم مع الرئيس الايراني حسن روحاني في بغداد، واوردته السومرية نيوز ان "العراق محظوظ بجيرانه ايران وتركيا وامتداده العربي"، معربا عن "شكره لايران لدعمها العراق في حربه ضد داعش".

واضاف صالح ان "العراق عانى من الارهاب بسبب الصراعات في المنطقة"، مشيرا الى ان "الانتصار على الارهاب غير مكتمل".

وتابع الرئيس العراقي ان "الامن المشترك يتطلب المزيد من التعاون"، داعيا دول المنطقة الى "المزيد من التعاون للقضاء على الارهاب".

واكد ان "عمق العراق العربي سيكون عاملا للم شمل المنطقة"، لافتا الى ان "العراق يعيش لحظات تحول مهمة ينبغي المضي بعملية الامن والاسقرار في المنطقة".

ولفت صالح الى "اننا بحثنا مع روحاني ملف تعزيز العلاقات والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد وزيارة العتبات المقدسة".

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسن روحاني، قد وصل الى بغداد، صباح اليوم الاثنين على رأس وفد كبير رفيع المستوى، وكان في استقباله وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم.

واستهل روحاني زيارته لبغداد، في زيارة الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد (ع) بمدينة الكاظمية، قبل استقباله بشكل رسمي من قبل الرئيس العراقي،برهم صالح، في قصر السلام ببغداد./انتهى/