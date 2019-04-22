رويترز: أمريكا تمنح استثناءات لجهات أجنبية تتعامل مع الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز إن مصادر خاصة في واشنطن كشفت عن استثناءات منحتها الولايات المتحدة لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية أجنبية كيلا تتعرض تلك الجهات تلقائيا لعقوبات أمريكية بسبب التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد القرار العدائي الذي اتخذته واشنطن ضد الحرس الثوري الإسلامي بوضعه على لائحة "المنظمات الإرهابية".

وفقاً لوكالة رويترز فأن الاستثناءات التي منحها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعني أن المسؤولين من دول مثل العراق، الذي قد تكون لهم تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني، لن يكونوا عرضة بالضرورة للحرمان من الحصول على تأشيرات سفر أمريكية. /انتهى/