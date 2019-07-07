ايران ستبدأ تخصيب الاورانيوم بنسبة نقاء تفوق 3،67 في المئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم الحكومة الايرانية علي ربيعي قال في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاحد عن انتهاء المهلة التي منحتها ايران لاوروبا لتنفيذ تعهداتها، قائلا: كل من يلتزم بالسلام العالمي يجب أن يقلق تجاه تصرفات الولايات المتحدة.

واعلن: اليوم ايران سوف تبدأ بتخصيب الاورانيوم بنسبة نقاء تفوق الـ 3،67 في المئة.

وتابع ربيعي: اعلنت انجلترا بأنها احتجزت ناقلة النفط المحملة بالنفط الايراني بذريعة العقوبات الاوروبية (ضو سوريا)، لكن كافة الدول المهمة الاوروبية فيما بينها اسبانيا احتجت على هذا القرار والباقي اعرب عن قلقه ازاء ذلك، ما يظهر ان احتجاز ناقلة النفط ليس شأنا اوروبيا بل هذه القرصنة تأتي في اطار علاقات بريطانيا وأمريكا.

وأضاف: نحن نواجه اتجاهين بالمجتمع حول مفاوضات الاتفاق النووي، اتجاه يرفض المفاوضات ويعتبر الاتفاق النووي عبثي، هؤلاء يقولون إن الاتفاق النووي لا يجب أن يكون، اما الاتجاه الآخر، يدعو الى البقاء في الاتفاق النووي بأي ثمن.

وصرح بان اختلاف وجهات النظر هو حق المجتمع والاطراف السياسية، ونحن نرحب به.

وقال : أن بقائنا في الاتفاق النووي كان بشرط توفير مصالح كافة الدول من ضمنها ايران والمنطقة والعالم، لكن الولايات المتحدة قد ارتكبت خطا استراتيجيا بخروجها من الاتفاق، مضيفا: رغم ذلك ليس من المقرر ان نبقى في الاتفاق مهما كانت الظروف، ورغم سعينا للحفاظ على الاتفاق النووي، ألا أن البقاء فيه يعتمد على الجانب الاخر ايضا.

وأكد: قراراتنا ستكون وفقا لمصالح الشعب والبلاد.

واعتبر ربيعي ان الغاية الامريكية من خروجها من الاتفاق النووي كان الاخلال في الامن النفسي ونظام المجتمع الايراني والحل في مواجهة هذا الهدف هو الحفاظ على انسجام المجتمع.

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